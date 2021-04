Wolfsburg

Der „Welttag des Buches“ soll zum Lesen anregen. Doch welche Bücher lohnen sich und warum? Die WAZ hat bei einer Wolfsburger Autorin, Buchhändlern und der Stadtbücherei nachgefragt.

1. Buchtipp von der Wolfsburger Autorin Laura Lehmann:

Die Wolfsburger Autorin Laura Lehmann schreibt selber Fantasy-Romane, daher legt sie den Wolfsburgern mit der „Wyvern“-Trilogie von Veronika Serwotka dieses Genre ans Herz. „Die Autorin hat eindrucksvolle Welten erschaffen mit tiefgründigen Charakteren“, so die 28-Jährige. Zudem empfiehlt sie das Science-Fiction-Buch „Khaos – Touching Soul“ von Lin Rina, da die Geschichte sehr gefühlvoll sei und überraschende Wendungen passieren würden.

„Ich empfehle Fantasy-Bücher“: Die Wolfsburger Autorin schreibt selber Fantasy-Romane und legt das Genre daher auch anderen ans Herz. Quelle: Boris Baschin

2. Buchtipp vom Superintendenten Christian Berndt:

Superintendent Christian Berndt ist zurzeit von dem Buch des ehemaligen amerikanischen Präsidenten Barack Obama „A Promised Land – ein verheißenes Land“ begeistert. „Mit den Memoiren taucht man in die Geschichte und Politik sowie in den Kopf des ersten afro-amerikanischen Präsidenten der USA ein. Ungewöhnlich intim, ehrlich, selbstkritisch und (manchmal zu) ausführlich gibt hier einer der ganz Großen unserer Zeit einen tiefen Einblick in die amerikanische Seele und die Weltgeschichte zugleich“, erklärt Berndt.

„Man taucht in die Geschichte ein“: Superintendent Christian Berndt liest das Buch von Barack Obama. Quelle: Britta Schulze

3. Buchtipp vom Buchhändler Andreas König:

Der Buchhändler Andreas König aus Fallersleben ist von „Der Bullerbü-Komplex und die Kunst, es gut sein zu lassen“ von Lars Mandelkow begeistert. Das Buch räumt mit der Idealvorstellung auf, wie ein perfektes Leben auszusehen habe. „Mit dem Buch wird einem bewusst, dass man nicht alles beeinflussen kann und das mindert den Stress“, so König.

Buch-Tipps: „Wolfsburg“ von Tom Grote wird von einer Wolfsburger Buchhändlerin empfohlen, das neue Buch von Juli Zeh sei auch sehr nachgefragt. Quelle: Verlagsgruppe Random House GmbH, Muenchen/penguinrandomhouse.de/dpa

4. Buchtipp von Katharina Schmidt aus der Buchhandlung Sopper:

Katharina Schmidt von der Buchhandlung Sopper in Vorsfelde hat schon zweimal „Wolfsburg – ein Liebesroman“ von Tom Grote gelesen. Der Autor berichtet von seinem Umzug von Berlin nach Wolfsburg und nimmt die VW-Stadt dabei auch auf die Schippe. „Das Buch steckt voller Humor, ich mag den Stil des Autors sehr“, betont Schmidt.

5. Buchtipp von Inna Günther aus der Wolfsburger Stadtbücherei:

Die Mitarbeiterin Inna Günther der Wolfsburger Stadtbibliothek empfiehlt „Die Bibliothekarin von Ausschwitz“ von Atonio Iturbe, der Roman beruht auf einer wahren Geschichte. „Das Buch geht unter die Haut“, so Günther.

Beate Horstmann, Leiterin der Kinderbibliothek, möchte Eltern und Kindern das Buch „Wir essen keine Mitschüler“ von Ryan T. Higgins ans Herz legen. In dem Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren geht es um ein Dinosaurier-Mädchen, welches mit Menschenkindern eingeschult wird. „Es ist ein wunderbar witziges Buch über Freundschaft und Mitgefühl“, sagt Horstmann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig