Wolfsburg

Mit der Spardose zum Bankschalter und ein kleines Geschenk bekommen: So sah der Weltspartag jahrzehntelang aus. Doch das war immer viel Arbeit für die Mitarbeitenden, daher bietet die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg zum zweiten Mal in Folge die Weltsparwochen an. Bei der Volksbank Braunschweig-Wolfsburg gibt es die Weltsparwoche ebenfalls – und für jede Einzahlung pflanzt die Bank einen Baum.

Weltspartag bei Volksbank und Sparkasse

Die Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg lädt auch in diesem Jahr zu zwei Weltsparwochen ein. Seit dem 18. Oktober haben die jungen Sparer die Möglichkeit, ihren Spardoseninhalt in einer Filiale in ein Geschenk zu tauschen. „Traditionell war am Weltspartag immer viel los. Daher wollten wir den Familien mehr Zeit geben und haben im letzten Jahr die Weltsparwochen zum ersten Mal angeboten“, sagt Sven Karic, stellvertretender Filialleiter der Porschestraße.

Aus dem Weltspartag wird die Weltsparwoche – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Am Freitag, 29. Oktober, ist Weltspartag. An diesem Tag leeren die Kinder ihre Spardosen und zahlen das Geld ein. Dafür bekommen sie ein kleines Geschenk.

Ein Grund sei auch die Corona-Pandemie, da so in den Räumen genügend Abstand gehalten werden kann. Die kleinen und größeren Geldbeiträge können bis Freitag, 29. Oktober, abgegeben werden. Als Geschenk steht einiges zur Auswahl: Malbücher, Glasflasche, Kuscheltiere und eine Playmobil-Figur (männlich und weiblich) im Bank-Outfit. Mit diesen kleinen Präsenten sollen die Kinder an das Bankgeschäft herangeführt werden. „Meine Kollegen erzählen, dass manche Kinder von damals heute mit ihrem eigenen Nachwuchs kommen“, sagt der 30-jährige Kundenberater der Sparkasse.

Für das Ersparte wird ein Baum gepflanzt

Die Volksbank Braunschweig-Wolfsburg (BraWo) veranstaltet vom 25. bis zum 29. Oktober eine Weltsparwoche. Alle Kinder und Jugendlichen können ihre Spardose in einer der 39 Filialen leeren und das Gesparte auf ihr Konto einzahlen. Dafür gibt es ein nachhaltiges Geschenk: Eine Holzspardose zum Selberbauen. Zudem pflanzt die Volksbank BraWo für jede Einzahlung einen Baum im United Kids Foundations Wald.

Kinder, die während der Weltsparwoche in den Filialen der Volksbank BraWo ihre Spardose abgeben, erhalten ein nachhaltiges Geschenk. Quelle: Volksbank BraWo

„Mit ihrer Spardose lernen Kinder, dass es sich lohnt, für die Erfüllung eines Wunsches in der Zukunft zu sparen. Der Weltspartag kann aber auch für Familien einen wichtigen Impuls geben, um Geld für den Nachwuchs gewinnbringend anzulegen - ob für Führerschein, Ausbildung oder Studium. Dabei reicht schon ein kleiner monatlicher Betrag und etwas Geduld, damit sich eine ordentliche Summe anspart“, so Markus Beese, Leiter Marketing der Volksbank BraWo.

Lohnt sich das Sparen noch?

Laut der Volksbank BraWo werden die Sparschweine vermehrt mit Scheinen und weniger mit Münzen „gefüttert“. Doch lohnt sich das Sparen für die Kinder wirklich noch oder sollten sie lieber in Spielsachen investieren? „Sparen und der Umgang mit Geld sollte bereits früh gelernt werden. Auch in der aktuellen Niedrigzinsphase lohnt sich das Sparen. Kinder und Jugendliche bekommen bei der Volksbank BraWo sogar bis zu 0,74 Prozent Zinsen p.a. – abhängig vom Alter und dem jeweiligen Bankprodukt“, sagt Thomas Fast, Leiter der Direktion Gifhorn.

Deshalb gibt es den Weltspartag Entstanden ist der Weltspartag aus der Wirtschaftskrise zu Beginn der 1920er-Jahre. Das deutsche Geld wurde 1923 entwertet. Die Menschen hatten kein Vertrauen mehr zu den Banken. Um sie wieder zum Sparen zu animieren, riefen im Oktober 1925 Delegierte aus 27 Ländern den Weltspartag ins Leben. In diesem Jahr wird der Weltspartag am Freitag, 29. Oktober, gefeiert.

Auch Nico Rühmkorf, Sprecher der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg, betont: „Ja, Sparen lohnt sich auch in Zeiten der Niedrigzinsen. Denn regelmäßige Sparbeiträge legen den Grundstein für Wünsche in der Zukunft“, so Rühmkorf.

Kinder können auch in Spielzeug investieren

Kritiker des klassischen Sparbuches halten dagegen: Aufgrund der steigenden Inflationsrate macht es wenig Sinn das Gesparte auf dem Konto zu parken. Stattdessen könnte sich nach Anlagealternativen umgesehen werden, mit denen auch Vermögen aufgebaut werden kann. Und diese lassen sich am Weltspartag auch gut feiern. „Natürlich darf ab und zu auch in Spielzeug investiert werden – da ist im Laufe der Jahre vielleicht sogar eine Wertsteigerung zu verzeichnen“, sagt Rühmkorf.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig