Vier Millionen Menschen leben in Deutschland mit Krebs, eine halbe Millionen Neuerkrankungen kommen jährlich hinzu. Auch in Wolfsburg gibt es viele Betroffene. Anlässlich des Weltkrebstages am heutigen Freitag, 4. Februar, berichtet das Cancer Center des Wolfsburger Klinikums darüber, wie sich die Corona-Pandemie auf die Krebsbehandlung auswirkt.

Prof. Dr. Nils Homann Quelle: Lars Landmann

Prof. Dr. med. Nils Homann, Chefarzt und Sprecher des onkologischen Zentrums, zieht ein erstes Corona-Resümee: Anfangs habe es Unsicherheiten im Team gegeben, es habe die Frage im Raum gestanden, wie die Pandemie zu stemmen sei. „Doch wir können stolz auf unser Haus sein. Es ist uns gelungen, durch frühe Einsatzregelungen unsere Krebspatienten primär so weiter zu behandeln, wie es nötig ist“, so Homann. Gerade für die immunschwachen Patienten sei die Corona-Hygiene unerlässlich. „Durch die Hygienemaßnahmen und ein striktes PCR-Testregime, fühlen sie sich gut betreut und sicher“, so seine subjektive Wahrnehmung.

Einschränkungen gibt es durch die Pandemie dennoch. Zum Beispiel auf die psychosoziale Mitbetreuung der Krebspatienten hat Corona einen großen negativen Einfluss. „Themenveranstaltungen wie Schmink- und Pflegetipps in Bezug auf die Veränderung der Hautstruktur unter der Chemotherapie konnten nicht stattfinden“, so die Zentrumskoordinatorin Dörthe Ihlenburg. Die Koordinatorin hofft für die Patientinnen und Patienten, dass die wertvollen Kurse der DKMS bald wieder stattfinden und auch Sportangebote wie Onkofit in Kooperation mit dem VfB Fallersleben bald wieder uneingeschränkt laufen können.

Der Weltkrebstag Heute, am 4. Februar, machen weltweit Gesundheitsorganisationen wie die Internationale Union gegen Krebs (UICC) und die Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf die Erkrankung aufmerksam. Mehr als 1.100 Mitgliedsorganisationen aus über 170 Ländern beteiligen sich laut der Deutschen Krebshilfe an diesem Aktionstag, um zu informieren und aufzuklären. Das Thema der Weltkrebsorganisationen lautet dazu in diesem Jahr: „Versorgungslücken schließen“.

Intensivpflege ist in der Pandemie zum Nadelöhr geworden

Dr. Thomas Jungbluth Quelle: Lars Landmann

Der Chirurg Dr. med. Thomas Jungbluth spricht von einer deutlich spürbaren Verunsicherung im Bereich der operativen Krebsbehandlung in Zeiten von Corona. Die Intensivpflege nach einer Krebsoperation sei zeitweise zum Nadelöhr geworden, weil eine bestimmte Anzahl an Intensivbetten für Corona-Patienten als Kapazität zur Verfügung stehen müssen. Der Chefarzt zeigt sich angesichts der bislang gemeisterten Herausforderungen aber zuversichtlich. „Zu keiner Zeit war die zeitnahe Versorgung so weit behindert, dass Operationen abgesagt werden mussten“, so Jungbluth. Terminverschiebungen habe es bei den elektiven, also planbaren Operationen zwar gegeben, Krebspatienten wären davon aber weitestgehend ausgenommen, da diese in der Priorisierung vorangestellt seien.

Rund 1000 Krebspatienten pro Jahr betreut das zertifizierte Zentrum des Klinikums ambulant und stationär. „Krebs macht keine Pause, auch nicht in Zeiten von Corona“, sagt Prof. Dr. Nils Homann.

Medizin erzielt Fortschritte in der Krebsbehandlung

Fünf Säulen in der Krebsbehandlung gäbe es, um eine auf den Patienten und seine Krebserkrankung abgestimmte, zielgerichtete Therapie zu erreichen. Neben den klassischen Verfahren bei der Behandlung von Krebs, nämlich der Bestrahlungs- und Chemotherapie, den operativen Eingriffen und der medikamentösen Behandlung, richte sich das Interesse der medizinischen Krebsforschung zunehmend auf die Entwicklung von molekularbiologischen Therapien, die spezifisch gegen den Krebs wirken, weil sie auf molekulare Eigenschaften von Krebszellen abzielen. In der Molekulartherapie konnte auch das Cancer Center Wolfsburg bereits einen Erfolg verzeichnen: Durch die Teilnahme an einer Studie zur organerhaltenden Chemotherapie in der Magenkrebsbehandlung ist eine Behandlungsstrategie entwickelt worden, die nun sogar international zum Standard geworden ist.

Vorsorge sollte trotz der Pandemie nicht warten

Die Immuntherapie konnte in den letzten Jahren ebenfalls weiterentwickelt werden. Für alle Behandlungsformen gilt jedoch, je früher der Krebs erkannt wurde, desto besser die Heilungschancen. Das Ärzteteam appelliert deshalb: Es sei nicht ratsam, Vorsorgeuntersuchungen wie die Darmspiegelung oder die Mammografie auf die Zeit nach der Pandemie zu verschieben. Denn: „Wenn Beschwerden da sind, ist es eigentlich schon zu spät. Der Krebs hat sich bereits entwickelt“, sagt Dr. med. Marcel Ott, Facharzt für Strahlentherapie und Palliativmedizin. Die Erkennung im Frühstadium habe großen Einfluss auf die weitere Behandlung und den Erfolg der eingeleiteten Therapiemaßnahmen.

So entsteht Krebs Um die Dringlichkeit der Früherkennung zu verdeutlichen, erklärt Prof. Nils Homann, Sprecher und Chefarzt des Cancer Centers, wie Krebs entsteht: „Unser Organismus besteht aus verschiedenen Organen und diese Organe bestehen aus Zellen. Bei der Zellteilung können Fehler passieren, sodass sogenannte Mutationen entstehen.“ Der Körper sei grundsätzlich in der Lage, diese Fehler zu beheben und die Mutation zu reparieren. Verschiedenste Einflussfaktoren, wie eine genetische Disposition, ungesunde Lebensweise oder auch einfach Schicksal, können aber dazu führen, dass diese Mutationen nicht vom körpereigenen Immunsystem repariert werden, sondern sich daraus Krebs entwickelt. Krebs könne in jedem Organ entstehen und dort, wo die Zellteilung häufiger stattfindet, sei die Wahrscheinlichkeit für entartete körpereigene Zellen höher, wie zum Beispiel im Darm. Bevor Krebs entsteht, sind also Vorstufen wie die entarteten Zellen, auch Polypen erkennbar.

Statistisch gesehen sind in den letzten zehn Jahren, durch die Früherkennung, die Heilungschancen angestiegen und die Sterblichkeit nach Diagnosestellung um 40 Prozent gesunken. Die eindringliche Botschaft der Experten lautet am Weltkrebstag deshalb: Vorsorgeuntersuchungen trotz der Corona-Zeit wahrnehmen und nicht abwarten.

Bereitschaft zur Blutspende sinkt

Eine weitere Herausforderung in der Pandemie, die nicht nur allein die Krebsbehandlung betrifft, sei die rückläufige Bereitschaft, Blut zu spenden. Thorsten Eckert, Sprecher des Klinikum Wolfsburg, betont, dass der Blutspendedienst im Krankenhaus geöffnet sei und Termine zur Blutspende nach Anmeldung und unter den geltenden Corona-Schutzbestimmungen auch in der Pandemiezeit wahrgenommen werden können. Nicht nur in der Krebschirurgie kann Spenderblut Leben retten. Weitere Informationen zur Blutspende im Klinikum Wolfsburg gibt es auf der Seite des Cancer Centers: https://www.klinikum.wolfsburg.de/kliniken/cancer-center

Von Sabrina Fricke