Wolfsburg

Ein Parcour für Tretroller, eine Dartscheibe und ein Karussel: Die Fußgängerzone verwandelte sich am Samstag in eine Spielemeile. Zum Weltkindertag (20.September) hatte die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in der Porschestraße für Familien zwei Flächen abgesperrt. So konnten beim Seifenblasen bauen und beim Dosen werfen Sicherheitsabstände gewahrt werden.

Das sagen die Kinder zur Spielemeile

Über das Karussell vor der City-Galerie freute sich Mia Sophie (4): „Ich bin gemeinsam mit meinem Bruder gefahren. Es hat viel Spaß gemacht“, berichtet sie. Auch das Bälle werfen an der Hüpfburg und das Dosen werfen möchte sie noch ausprobieren. Ein paar Meter weiter wartete Elea (6) vor der Dartscheibe. Auch ihr gefällt der Kindertag. Vor allem das Rodeo reiten auf der Tigerente habe ihr Spaß gemacht. Gemeinsam mit seiner Mutter besucht Luan (4) die Spielemeile. „Ich habe schon auf die Dosen geworfen“, berichtet er. Seine Mutter empfindet die Corona-Maßnahmen auf der Spielemeile nicht als Einschränkung. „Das gehört dazu, und es tut nicht weh eine Maske zu tragen“, sagt Marie Lindner (25) aus Lehre.

Anzeige

Innenstadt: Den Kindern gefielen die Attraktionen

Zur Galerie Karussell, Dosen werfen und Rodeo reiten - die Kinder konnten sich in der Porschestraße austoben

WMG : alle Spielgeräte werden desinfiziert

„Wir sind froh, dass wir den Kindertag anbieten können, wenn auch in abgespeckter Form“, sagt Frank Hitzschke, WMG-Bereichsleiter. Geplant war eigentlich eine Bühne, aber dort hätten sich dann hunderte Menschen versammelt. Wegen Corona standen deshalb auf dem Hugo-Bork-Platz und vor der Citygalerie ausschließlich Spielgeräte, die auch desinfiziert werden konnten.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Für Familien: Spielemeile war gut besucht

Die Veranstaltung war bereits zur Eröffnung gut besucht. Auf den Spielflächen durften sich 100 Besucher gleichzeitig aufhalten. Der Eintritt kostete pro Person einen Euro, der allerdings wieder an den Catering-Ständen einlösbar war.

Weltkindertag : Wolfsburger Schulen beteiligen sich

Zum Weltkindertag hatte Unicef zu einer Malaktion für Kinder aufgerufen. Daran beteiligten sich auch die Wohltberg- und die Laagbergschule. Sie malten ihre Wünsche mit Kreide auf den Schulhof.

Von Nina Schacht