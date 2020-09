Weltkindertag: Das sagen Wolfsburger Kinder zu ihrer Stadt

Wolfsburg

Der Weltkindertag (20. September) – auch dieser ist von den Einschränkungen der Corona-Pandemie betroffen. Feste können nicht wie gewohnt stattfinden, doch in Wolfsburg stehen die Kinder dennoch im Mittelpunkt.

In einem Livestream zeigt die städtische Jugendförderung Tipps und Ideen rund um die Themen Spielen, Basteln und Kochen. Der Livestream startet mit einer Talkrunde zum diesjährigen Motto des Kindertages „Kinderrechte schaffen Zukunft“. Und in der Porschestraße findet eine Spielemeile statt. Kinder können sich auf der Hüpfburg austoben. Außerdem gibt es Dosenwerfen, ein digitales Glücksrad, eine Riesendartscheibe und Basketballspiele. Und in der Autostadt warten am Sonntag besondere Streetacts auf die jungen Besucher. Der Auftakt zum Kindertag fand am Freitag am Mehrgenerationenhaus statt: Stockbrot, Leitergolf und kreative Angebote standen auf dem Programm.

Kinder malen ihre Wünsche mit Kreide

Unicef hatte vor dem Weltkindertag zu einer Malaktion mit Kindern aufgerufen. Denn, gerade die Kinder seien in den letzten Monaten oft stille und unsichtbare Leidtragende der Einschränkungen des Alltags. Umso wichtiger sei es ist es jedem Kind eine sichtbare Stimme zu geben und genau hinzuhören, wie es auf der Homepage von Unicef heißt. Und genau das taten die Lehrer und Schulleitung der Grundschule Wohltberg und der Laagbergschule. Ute Gezer, Schulleiterin der beiden Schulen hörte sich bei den Kindern um, wie kinderfreundlich Wolfsburg ist und was verbessert werden könnte.

Das sagen die jüngsten Wolfsburger über ihre Stadt

Deldar (8) wünscht sich, dass das Kino an manchen Tagen billiger wird. Jasmina (9), Karoline (9) und Shania (9) sind sich einig: „Es könnten noch mehr Spielplätze und Schwimmbäder sein.“ Auch die Schulen könnten umgebaut werden, damit auch Kinder mit Behinderungen dort hingehen können. Über die Ausflugsziele in Wolfsburg freuen sich Jasmina (9) und Yara (9): Hier gibt es jede Menge Spielplätze, die Autostadt, das Badeland, Almke und die Innenstadt ist auch sehr schön.“ Und auch darin sind sich die Kinder einig: „Der Weltkindertag muss sein – schließlich gibt es ja auch den Muttertag und den Vatertag. „Zum Muttertag verschenke ich Blumen und Pralinen“. Nawal (6). „Wir sollten auch Geschenke bekommen“, sagt Riccardo (9).

Bunte Schulhöfe – so sehen Kinder die Welt: eine Bildergalerie

Zur Galerie Die Unicef hatte zur „Street-Art“ Aktion aufgerufen. Kinder malten auf den Straßen und Schulhöfen.

Doch auch die Situation von Kindern in Krisengebieten ist an diesem Tag ein Thema: „Manche Kinder leben im Krieg oder sind auf der Flucht,“ so Milena (7). Sie findet diesen Gedanken schrecklich. „Wir wünschen uns Frieden auf der Welt“, berichten die Kinder und „alle sollen etwas zum Essen haben“. Außerdem wünschen sich die Kinder mehr Ärzte und Krankenhäuser für alle Kinder, wie die Schulleitung mitteilt. Und auch das Virus beschäftigt die Jüngsten: „Corona sollte übrigens auch verschwinden“, meint Dominik (7).

Auf einen Blick: Weltkindertag in Wolfsburg Der Weltkindertag macht weltweit auf die Rechte der Kinder aufmerksam. In diesem Jahr findet er am Sonntag, 20. September statt. Das sind die Veranstaltungen in Wolfsburg: Samstag, 20. September, von 11 bis 19 Uhr: „Kunterbunter Kindersamstag“ der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Aufgebaut wird ein Kinder-Rollerparcours, Dosenwerfen, ein digitales Glücksrad, eine Riesendartscheibe, außerdem gibt es Basketballspiele. Auch das städtische Spielmobil mit Rollern und Kettcars steht in der Porschestraße. Bespielt werden in der mittleren Porschestraße der Hugo-Bork-Platz und die Fläche vor der City-Galerie. Die beiden Bereiche müssen wegen Corona abgeschlossen werden. Der Eintritt kostet einen Euro. Sonntag, 20. September, ab 10 Uhr: Livestream der Stadt Wolfsburg mit Talkrundeaus dem Rathaus. Die Jugendförderung beschäftigt sich mit den Themen: Spielen, Basteln, Kochen, Geschichten und Musik. Das sind die Gäste der Talkrunde: Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Schule und Integration, Katharina Varga, Leiterin des Geschäftsbereichs sowie Jugend, Falko Mohrs, Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses und Mitglied des Bundestags. Auch Christopher Donath, Vorsitzender des Stadtjugendrings und Bianca Liegner, kommissarische Kinderbeauftragte sind mit dabei. Moderation: Gleichstellungsbeauftragte Antje Biniek. Hier gehts zum Livestream: https://jugendraumgeben.de/wkt20/ Weltkindertag in der Autostadt: Von 11 bis 18 Uhr bietet die Autostadt am Sonntag Streetacts für Kinder – unter anderem dabei sind Uliks Drachenschnecke, Mr. Jack mit seiner Ballonkunst und schillernde Seifenblasen im Park unterwegs.

Livestream zum Weltkindertag aus dem Rathaus

Auch im Rathaus dreht sich am Weltkindertag alles um die Jüngsten: Da die aktuelle Situation kein Kinderfest wie sonst in der Innenstadt zulässt, habe die städtische Jugendförderung einen Online-Livestream geplant, so die Pressestelle der Stadt. Neben speziellen Aktionen für Kinder gibt es eine Talkrunde aus dem Rathaus zum Thema „Aufgaben und Eigenschaften einer kinderfreundlichen Kommune.“ Dazu Stadträtin Iris Bothe: „Die Stadt Wolfsburg ist seit 2014 ’Kinderfreundliche Kommune’. Gerade die letzten Monate haben gezeigt, wie leicht Kinderrechte, auch in Deutschland, aus dem Blick geraten können: beispielsweise Recht auf Bildung, Recht auf Beteiligung, Recht auf Spiel und Freizeit. Für uns und für die Zukunft der Kinder und Jugendlichen unserer Stadt spielen Kinderrechte eine sehr wichtige Rolle. Um das immer wieder deutlich zu machen, ist mir auch die Talkrunde als Auftakt zum Weltkindertag sehr wichtig.“

