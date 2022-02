Wolfsburg

Anlässlich des diesjährigen Internationalen Frauentags finden einige Veranstaltungen in Wolfsburg statt. Die WAZ gibt einen Überblick über die Aktionen am Dienstag, 8. März.

Kinder ab 3 Jahren können am 8. März um 16 Uhr das Bilderbuchkino „Krokodil und Giraffe – eine ganz normale Familie“ in der Stadtbibliothek im Alvar-Aalto-Kulturhaus sehen und an einer Malaktion teilnehmen. Darum geht es in dem Stück: Krokodil und Giraffe sind ein echtes Liebespaar und mit ihren Kindern Raffolo und Krokira eine ganz normale Familie. Sie halten zusammen, auch als etwas Unerwartetes passiert...

Wolfsburger Schwangerschaftsberatungsstellen kooperieren

Die Veranstaltung steht unter dem Motto „Vielfalt in Familien“. Mit der Stadtbibliothek kooperieren die Schwangerschaftsberatungsstellen Wolfsburg, das AWO Familienberatungszentrum, das Diakonische Werk Flüchtlingsarbeit, das Diakonische Werk Schwangerschaftsberatung, Donum Vitae Wolfsburg, die Caritas Wolfsburg und Pro Familia Wolfsburg.

Anmeldungen sind per Mail an stadtbibliothek@stadt.wolfsburg.de oder telefonisch unter 05361-282529 möglich. Für Erwachsene gilt die 2G-plus-Regelung.

Kreide-Aktion in der Porschestraße

Unter dem Motto „Vielfalt in der Familie“ findet bereits am Montag, 7. März, um 11 Uhr vor der Stadtbibliothek in der Porschestraße eine weitere Veranstaltung zum Weltfrauentag statt. „Mit einer Kreideaktion möchten wir gemeinsam mit allen Besucherinnen und Besuchern eigene und fremde Familienkonstellationen entdecken und erleben“, sagt Danica Kahla-Lenk, Sozialarbeiterin im Evangelisch-lutherischen Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen, für die Schwangerenberatungsstellen.

Veranstaltungen zum Weltfrauentag: Jasmin Prüße, donum vitae Wolfsburg e.V., und Beate Horstmann von der Stadtbibliothek Wolfsburg freuen sich auf einen regen Austausch mit Besucherinnen und Besuchern. Quelle: Jasmin Prüße

Die Mitarbeitenden der Beratungsstellen werden an beiden Tagen vor Ort sein. „Wir freuen uns auf einen regen Austausch mit Besucherinnen aller Altersklassen über ihre Erfahrungen von Vielfalt und Diversität in Familien“, so Kahla-Lenk.

Beteiligt an den Aktionen zum Weltfrauentag sind auch das Gleichstellungsreferat sowie die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg. Die zweitägige Aktion wird von der Stiftung „Demokratie leben“ finanziell unterstützt.

