Wolfsburg

Am Internationalen Frauentag wird gerne über die Frauenquote in Unternehmen diskutiert. Die WAZ hat sich die Führungspositionen der Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg angeschaut und festgestellt, dass wenig weibliche Führungskräfte an der Spitze zu finden sind. 

Sybille Schönbach sitzt mit Frank Kästner in der Geschäftsführung der LSW Holding, bei der der Versorger Stadtwerke, eine Tochter der Stadt, zu 43 Prozent beteiligt ist. In den anderen sechs Unternehmen der Stadtwerke Wolfsburg sind keine Frauen auf dem Posten, genauso wie bei der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH. Bei der Neuland Wohnungsgesellschaft besetzen Hans-Dieter Brand und Irina Helm die Geschäftsführung. Helm ist seit 1992 bei der Neuland und sie ist nach Kerstin Mallwitz die zweite Frau an der Spitze des Unternehmens.

Irina Helm ist Geschäftsführerin bei der Neuland

Helm ist seit 1992 bei der Neuland, sie hat die Ausbildung zur Grundstücks- und Immobilienkauffrau abgeschlossen und von 1998 bis 2004 berufsbegleitende Studiengänge absolviert. Ihr beruflicher Weg führte sie über zahlreiche Stationen im Unternehmen wie Kundenbetreuung, Immobilienverkauf, Facility Management über die Assistent der Abteilungsleitung bis hin zur Bereichsleitung und Prokuristin.

„Unterstützung bekommen“: Irina Helm ist seit 1992 bei der Neuland. Quelle: Roland Hermstein

Helm erzählt, dass das Unternehmen ihr Chancen und Verwirklichungsbedingungen geboten habe. „Ich hatte stets das Glück, innerhalb und außerhalb des Unternehmens, gemeinsam mit strategisch orientierten und tatkräftigen Menschen zu wirken und ihre volle Unterstützung zu bekommen“, so Helm.

„Frauen müssen gleichberechtigt vertreten sein“

Dass bisher so wenig Frauen in den Führungsetagen in Wolfsburg vertreten sind, ist aus Sicht von Bündnis 90/ Die Grünen problematisch. „Frauen müssen überall, wo Entscheidungen getroffen werden, gleichberechtigt vertreten sein, also auch in den Führungs- und Entscheidungsgremien der Wirtschaft“, sagt Irene Siemann, stellvertretende Fraktionssprecherin.

Immer noch werden Arbeitsbereiche, die überproportional von Frauen besetzt sind, als gesellschaftlich relevant eingestuft, jedoch viel schlechter bezahlt als beispielsweise technische Berufe. „Gerade in Wolfsburg mit seinen zahlreichen Industriearbeitsplätzen wird deutlich, wie sehr das die traditionelle Rollenverteilung in den Familien begünstigt“, so Siemann.

Hans-Georg Bachmann von der SPD und Irene Siemann von den Grünen äußern sich zum Frauentag. Quelle: Roland Hermstein/ BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN

Hans-Georg Bachmann von der SPD-Fraktion betont, dass alte Strukturen aufgebrochen werden müssen. „Wir müssen uns mehr an der Lebensrealität von jungen Frauen und Männern, beispielweise mit jungen Kindern, orientieren und ihnen mehr Flexibilität in Arbeit und Ehrenamt ermöglichen“, so der Fraktionssprecher aus Wolfsburg.

Bündnis 90/ Die Grünen sind für die Frauenquote

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) ist eine Tochtergesellschaft der Stadt Wolfsburg, die 2005 gegründet wurde. Jan-Hendrik Klamt war Prokurist und Bereichsleiter der Wirtschaftsförderung. Im vorherigen Jahr wechselte er zur Stadt Wolfsburg. Geschäftsführer Jens Hofschröer erzählte der WAZ, dass die Bereichsleitung zeitnah in die Ausschreibung gehen werde. „Bei uns arbeiten viele Kolleginnen im Team und wir hoffen auf viele starke Bewerberinnen für die Bereichsleitung“, so Hofschröer.

Stadtwerke: Tochtergesellschaften der Stadt Wolfsburg. Quelle: Stadt Wolfsburg

„Bei der PUG ist Gleichberechtigung gelebte Realität“

Für eine gleichberechtigte Teilhabe von Frauen würden laut den Grünen Quoten erforderlich seien. „Alle Appelle zur Freiwilligkeit sind bisher weitgehend folgenlos geblieben. Das hat nichts mit der Qualifikation von Frauen zu tun, sondern mit der mangelnden Bereitschaft der männlich besetzten Gremien“, sagt Siemann.

Andreas Klaffehn, Fraktionssprecher der PUG, erklärt, dass seine Partei keine konkreten Ziele hinsichtlich der Quote formuliert. „Bei uns ist Gleichberechtigung gelebte Realität. Wir schauen, wie sich jemand fachlich einbringt, die Postenvergabe wird nicht am Geschlecht festgemacht“, so Klaffehn. Die PUG stellt mit Sandra Straube und Silke Hitschfeld zwei Bürgermeisterinnen.

Darum gibt es den Weltfrauentag Der Frauentag setzt sich seit 1911 für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern ein. Frauen gingen seitdem auf die Straße, um ihre Rechte einzufordern. Anfangs stand insbesondere das Frauenwahlrecht im Fokus, dieses wurde in Deutschland schließlich 1919 mit den ersten Wahlen für alle durchgesetzt. Im Laufe der Jahre wurden unterschiedliche Themen am Weltfrauentag behandelt. Proteste gegen Krieg und Gewalt, Themen wie Mutterschutz, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, Arbeitszeitverkürzung oder das Recht auf legale Abtreibungen standen im Mittelpunkt.

Die PUG nimmt erfreut zur Kenntnis, dass es mit Iris Bothe und Monika Müller zwei Dezernentinnen gibt. Die Stadt ist nach Meinung der SPD auf Ebene des Vorstands, der Geschäftsbereichs- und Abteilungsleitung ganz gut aufgestellt. „Der Oberbürgermeister ist hier in der Pflicht darauf aufzubauen“, so Bachmann.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig