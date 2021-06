Wolfsburg

Interessante Dialoge und Live-Musik aus Burkina Faso bot das Programm zum Weltflüchtlingstag im Wolfsburger Hallenbad. Die Leiterin des Integrationsreferats Sylvia Cultus moderierte einen abwechslungsreichen Vormittag. Höhepunkt war die Vorführung des Dokufilms „Seepferdchen“.

Frühere Nichtschwimmerin engagiert sich heute in der DLRG

Hanan Abdo Elias war mit ihrer Familie 2015 aus dem Irak nach Deutschland geflüchtet. Die Nichtschwimmerin musste damals unter anderem eine gefährliche Bootsfahrt über das Meer machen. Inzwischen ist sie Rettungsschwimmerin beim DLRG. In dem Film erzählt sie eindringlich von ihren Erfahrungen, den daraus resultierenden Ängsten vor Wasser und ihrer Befreiung von diesen Ängsten im Schwimmkursus von Günter Schütte. Er leitet nun schon seit fast sechs Jahren den Kursus der Flüchtlingshilfe Wolfsburg für Kindern von Migranten.

Hanan spricht inzwischen fließend Deutsch und macht ihren Realschulabschluss. Sie engagiert sich in der DLRG und möchte sich auch in ihrer späteren beruflichen Laufbahn in die Gesellschaft einbringen. Sie wirkte sehr angekommen in ihrer zweiten Heimat.

Bildergalerie vom Kulturprogramm zum Weltflüchtlingstag:

Zur Galerie Geschlossen weltoffen – gemeinsam in Wolfsburg: Gespräche über Integration und ein interessanter Dokumentarfilm über ein Flüchtlingsschicksal gehörten im Hallenbad zum Kulturprogramm anlässlich des Weltflüchtlingstags.

„In Wolfsburg sind wir mit der Integration schon sehr viel weiter als anderswo“, erklärte Francescantonio Garippo, auf dessen Initiative zu seiner Zeit als Vorsitzender des Wolfsburger Integrationsausschusses die lokalen Aktionen zum Weltflüchtlingstag der Vereinten Nationen (UN) ins Leben gerufen wurden.

Die Gefahr der Gewöhnung an hohe Flüchtlingszahlen

Die UN veröffentlichten aber auch gerade neue Zahlen zur weltweiten Flüchtlingssituation. Mehr als 82 Millionen Menschen sind demnach derzeit auf der Flucht. In der Zeit der großen Flüchtlingskrise 2015/16 waren es 60 Millionen. „Damals hat mich das getroffen“, sagte der Erste Bevollmächtigte der IG Metall Wolfsburg Flavio Benites. Inzwischen sieht er die Gefahr, dass man sich an diese hohen Zahlen einfach gewöhne.

Benites stand zusammen mit Oberbürgermeister Klaus Mohrs auf der Bühne. Es hätte eigentlich eine kontroverse Diskussion sein können, doch man war sich sehr einig. „Gewöhnung ist gefährlich“, sagte der Oberbürgermeister. Er habe so seine Zweifel, ob die Stadtgesellschaft auch heute noch genau überwältigend offen und hilfsbereit seien würde wie 2015/16. Die oft zu hörenden Worte, Europa könne nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, hält er für falsch. „Europa hat mit Abstand die geringsten Zahlen an Aufnahmen von Geflüchteten“, betonte Mohrs.

Viele gelungene Initiativen und Projekte in der Stadt

Dass sich die Integration insgesamt in Wolfsburg sehr positiv entwickelt, sah nicht nur Francescantonio Garippo. Auch Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, stellte im Dialog mit dem Zweiten Bevollmächtigten der IG Metall Wolfsburg fest, dass es viele gelungene Initiativen und Projekte in der Stadt gibt. Man dürfe nur nicht nachlassen, waren sich die beiden einig.

Für das musikalische Rahmenprogramm sorgte Doubassin Sanogo aus Burkina Faso mit seinem Projekt „Wapani“. Mit zwei weiteren Musikern aus seiner Heimat spielte er auf selbst gebauten traditionellen afrikanischen Instrumenten bezaubernd klingende Folklore. Seit 2018 lebt er in Wolfsburg.

Von Robert Stockamp