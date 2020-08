Weltenbummler: Wolfsburger sammelt über 400 T-Shirts des CVJM

Wolfsburg

Wenn einer eine Reise macht, dann kann er viel erleben, sagt der Volksmund. Dieses Sprichwort trifft besonders auf eine Leidenschaft des Wolfsburger Weltenbummlers Manfred Wille vom Christlichen Verein Junger Menschen (CVJM) Wolfsburg zu – er sammelt CVJM/YMCA-T-Shirts. Über 400 bunte, farbenfrohe und informative Hemden hat er schon aus der ganzen Welt bei seinen Reisen zusammengetragen.

Rund 150 CVJM-Gruppen in 60 Ländern hat Manfred Wille im Laufe der Jahre besucht

„Immer, wenn ich irgendwo Station mache, besuche den dortigen YMCA“, erzählt der Globetrotter. „Über den YMCA bekomme ich Kontakt zu Menschen vor Ort und lerne so Kulturen besser kennen“, ergänzt Wille, der auch Geografie studiert hat. „Rund 150 CVJM-Gruppen in 60 Ländern habe ich im Laufe der Jahre schon besucht. Bei einigen Trips habe ich auch meine Mutter Charlotte mitgenommen“, sagt er. Ebenso war der Sozialsportler bei zahlreichen internationalen Konferenzen und Tagungen schon dabei – manchmal als Referent, häufiger als Teilnehmer. „Auf eigene Kosten“, versichert Wille.

Im Gespräch mit der WAZ kommt er so richtig ins Schwärmen und erinnert sich an viele schöne und kuriose Momente. „In einigen YMCA habe ich Volleyball, Tischtennis und Fußball gespielt wie in Buenos Aires in Argentinien, in Oslo in Norwegen und in Athen in Griechenland“, berichtet der studierte Sportwissenschaftler. „Im YMCA Shanghai in China bin ich gleich zu einer Feier eingeladen worden und habe mit vielen VW-Mitarbeitern gesprochen, die in Wolfsburg gearbeitet haben“, so Wille weiter. „Während der Olympischen Spiele 1988 in Südkorea habe ich verschiedene YMCA dort besucht und war ein gefragter Gesprächspartner wegen der damaligen Teilung Deutschlands und der prekären Situation im geteilten Korea.“

Für jeweils mehrere Monate arbeitete er im YMCA der USA in Worcester und Houston, und in Stockholm in Schweden beim KFUM/KFUK und Madrid in Spanien im ACJ machte er Praktika. Seit Jahren ist er Mitglied im YMCA Chiang Mai in Nordthailand. Natürlich hat er von dort viele Hemden für seine umfangreichen Sammlung erhalten.

„Einige Hemden habe ich geschenkt bekommen oder getauscht“, so Wille. „Ein YMCA-Hemd aus Moskau habe ich getauscht wie einige Trikots aus Madrid.“ Die meisten hat er allerdings gekauft. Und von YMCA-Jubiläums-Feiern wie der 150 Jahres-Feier in Mumbai/ Indien und 175-Jahre-Festival in London hat er Erinnerungshemden in seiner umfangreichen Sammlung.

Seit Jahrzehnten sammelt Manfred Wille zudem Geld für Projekte für junge Menschen

Die T-Shirts liegen nicht nur im Schrank – sie werden auch getragen oder ausgestellt. „Bei der 175-Jahr-Feier des deutschen CVJM in Kassel waren einige Hemden zu sehen. Und bei offiziellen Veranstaltungen sind sie häufig ein Hingucker“, ist Wille zufrieden.

Seit Jahrzehnten sammelt Manfred Wille zudem Geld für Projekte für junge Menschen. „Es begann 1969 in der St. Marien-Kirche mit Pastor Artur Boettcher bei den Gemeinde-Basaren. Jetzt radeln wir im CVJM bei unseren Fahrradsponsorenrundfahrten für Sozialschwache – auch in diesem Jahr trotz Corona“, ist er stolz. „Solange meine Gesundheit mitmacht, werde ich YMCAs bereisen und Hemden sammeln. Ich liebe einfach die Welt!“

