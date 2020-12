Wolfsburg

Im Jahr 2020 steht der Welt-Aids-Tag unter dem Motto: „Globale Solidarität, geteilte Verantwortung“. Traditionell unterstützt ein Top-Manager von Volkswagen die Wolfsburger Aids-Hilfe. Der diesjährige Schirmherr ist Dr. Lars Nachbar, Leiter Konzern Gesundheitswesen und Arbeitsschutz. Wegen der Corona-Pandemie finden heute keine Feierlichkeiten oder Aktionen statt.

Nachbar betont: „Dieses internationale Motto zum Welt-Aids-Tag passt sehr gut in diese Zeit und zeigt uns, was wir gerade jetzt mit Blick auf die Pandemie dringend brauchen: Solidarität über alle Grenzen hinweg und Verantwortung, die wir alle gemeinsam teilen.“ Es gehe ums Miteinander, Ausgrenzung und Diskriminierung dürfen da keinen Platz haben.

Wegen Corona bleibt HIV-Beratung im Gesundheitsamt aktuell auf der Strecke

Wegen Corona wird der Welt-Aids-Tag in diesem Jahr anders begangen als üblich. Aufgrund der bestehenden Kontakt- und Hygienevorschriften verzichtet der Verein auf eine öffentliche Veranstaltung. VW unterstützt diese Entscheidung: „Wir haben deshalb beschlossen, unsere jährliche Spende in Höhe von 5000 Euro an die Aids-Hilfe Wolfsburg im kleinen Rahmen zu überreichen“, so Nachbar.

Kontakt zur Aids-Hilfe in Wolfsburg Die Aids-Hilfe Wolfsburg hat ihre Beratungsräume in der Kleiststraße 13. Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und nach Vereinbarung. Telefon: 05361 – 13332; E-Mail aids-hilfe@wolfsburg.de

Wie wichtig die Arbeit der Aids-Hilfe ist, zeigt sich in der aktuellen Lage besonders deutlich, findet auch Oberbürgermeister Klaus Mohrs: „Wir erleben jetzt gerade, unter welcher enormen Arbeitsbelastung das Gesundheitsamt steht. Da bleibt für weitere Beratungsangebote zum Thema HIV leider zurzeit kein Raum mehr. Ratsuchende können sich zum Glück an die Wolfsburger Aids-Hilfe wenden.“

Tabu-Thema Aids : Diskriminierungen in Alltag und Arbeitsleben immer noch aktuell

Trotz der inzwischen sehr guten Behandlungsmethoden hat die Mehrheit der HIV-Positiven jedoch immer noch mit Diskriminierung im Arbeits- und Alltagsleben zu kämpfen. Deshalb muss unbedingt offen über das Tabu-Thema HIV gesprochen werden, fordert die 1. Vorsitzende der Wolfsburger Aids-Hilfe Julia Streuer: „Dank moderner Therapieformen haben Menschen mit HIV bei rechtzeitiger Behandlung heute eine fast normale Lebenserwartung und können leben wie andere Menschen auch. Ein unbeschwertes Sexualleben ist ebenfalls möglich, weil HIV unter Therapie nicht übertragbar ist. Und auch ein Kinderwunsch kann erfüllt werden.“

