Welpe in Wolfsburg entlaufen: Wer hat Hündin Kimba gesehen?

Wolfsburg

Verzweifelt gesucht: Am Dienstagvormittag ist die kleine Hündin Kimba am Allersee entlaufen. „Sie ist ein Australian Mini-Shepherd-Welpe und 30 bis 50 Centimeter groß“, berichtet einer ihrer Besitzer der WAZ im Gespräch. Zuletzt habe er die sechs Monate alte Hündin am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr am Südufer des Sees gesehen. Gegen 11.15 Uhr sei die Hündin nahe der Autostadt gesehen worden, habe ihm jemand bei Facebook mitgeteilt.

„Kimba ist sehr schüchtern, aber sie reagiert auf ihren Namen“, so der Besitzer weiter. Sie springe auch auf Leckerlis an. Das Tierheim Wolfsburg sei zudem informiert. Kimba könne dort abgegeben werden, damit sie zu ihrer Familie zurückkehren kann. Sie trägt eine Hundemarke mit ihrer Versicherungsnummer.

Wer hat Kimba gesehen oder aufgenommen? Bitte melden Sie sich bei der Polizei Wolfsburg unter 05361/46460 oder beim Tierheim Wolfsburg unter 05362/51063. Alternativ können Sie sich über den Instagram-Account „9boardjunkie2“ an einen der Besitzer wenden.

Von Niklas Jan Engelking