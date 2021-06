„Welle um die Welt“ rollt mit CVJM und Stadtsportbund durch Wolfsburg

Wolfsburg

Zum 27. Mal trat die Weltdienstgruppe des Christlichen Vereins Junger Menschen (CVJM) Wolfsburg am „Welttag gegen Kinderarbeit“ am Samstag in die Pedale. Diesmal war die kurzweilige Rundfahrt zudem „Eine symbolische Welle um die Welt aus Solidarität zu jungen Menschen“ – diese weltweite Aktion startete unter Eindruck der Pandemie. An mehr als 70 Orten im In- und Ausland gab es unter diesem Motto Aktivitäten, und unzählige Menschen machten mit. In Wolfsburg lobte Pastor Horst Ulrich Braun: „Ihr tut, was ihr könnt, und jeder Beitrag zählt.“

Radeln in Wolfsburg, Walken in Singapur

Los ging das internationale Projekt in Südostasien, mit dem Rad und zu Fuß, weiter über Europa und Afrika nach Amerika und wieder zurück nach Asien mit Walken in Singapur und Radeln in Sibirien. Emmanuelle Makunga vom YMCA-Weltverband schwärmt: „Es ist ein großartiges Projekt.“ David Lua aus Singapur hofft: „Diese Veranstaltung bringt Solidarität in den YMCA und den Y’s Men’s Club.“

Auch Mareile Pieper von der Weltdienstgruppe in Wolfsburg war begeistert von Engagement und Ideen der Mitglieder: „Es waren ganz tolle Aktivitäten dabei. So hat meine Freundin Gisela Dück aus Paraguay Marmelade gekocht.“ In Wolfsburg sammelten Kinder der Regenbogen-Grundschule Müll und in der Wohltberg-Grundschule wurde das „Corona-Lied“ gesungen. Über Gefängnismauern hinweg waren Einsitzende der Justizvollzugsanstalt Braunschweig mit den Sozialsportlern gedanklich verbunden.

Vor dem Start wurde am Haus der Jugend in der Kleiststraße Ferdinand Uecker als „Vereinsheld“ im LandesSportBund Niedersachsen geehrt. Außerdem würdigten die CVJM-Verantwortlichen den „unermüdlichen Einsatz“ von Valeri Seifried und die Vorsitzende des StadtSportBundes, Ursula Sandvoß, erhielt ein Bild mit Volleyball spielenden Elefanten als Dank für die Unterstützung.

Zwischenstopp im Multi-Kulti-Stadtteil Westhagen

Dann ging es auf den Rundkurs. Beim Stopp in Westhagen erläuterten Maria Mindt, Tomás Gaete und Matthias Bussler an Hand einer Ausstellung die Entstehung des Multi-Kulti-Stadtteils. Sylvia Cultus vom Integrationsreferat freute sich: „Super, dass auch geflüchtete Menschen dabei gewesen sind.“ Und Matthaeus Holzer schwärmte: „Eine schöne Tour. Ich fahre immer gern mit.“

Durch die Sponsoren-Fahrt sollen Projekte mit Straßenkindern in Kambodscha, Schulprojekte in Indien, Afrika und Spanien, die Arbeit mit Flüchtlingskindern in Griechenland und Kolumbien/Venezuela sowie sozialsportsportliche Angeboten in Wolfsburg unterstützt werden. Die Mitorganisatoren Michael Kühn und Michael Meixner sind optimistisch: „Wir hoffen auf 3000 Euro“.

Gespendet werden kann unabhängig von der Teilnahme auf das Konto des CVJM bei der Volksbank Brawo mit dem Vermerk: „CVJM Wolfsburg 2021“ (IBAN: DE83 2699 1066 0892 8820 00). Mehr Informationen zur Weltdienstgruppe gibt es Michael Meixner, Telefon 05363/81 24 53.

Von Manfred Wille