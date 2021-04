Wolfsburg

In Wolfsburg hat es einen weiteren Todesfall in Zusammenhang mit dem Coronavirus gegeben. „Die Person ist im Klinikum Wolfsburg verstorben und hat nicht in einem Pflegeheim gelebt“, teilte die Stadt mit. Damit steigt die gesamte Zahl der Todesfälle in der VW-Stadt auf 81. Von Montag auf Dienstag wurden 20 Neuinfektionen gemeldet, die Inzidenz ist gesunken auf 193 Fälle auf 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche.

Damit beträgt die Gesamtzahl der Infizierten nun 3364, davon gelten 2986 als genesen, 81 sind verstorben. Das Gesundheitsamt zählt derzeit 297 laufende Fälle. Im Zeitraum der letzten sieben Tage sind 240 Personen positiv getestet worden. Etwa ein Drittel der Intensivbetten im Klinikum Wolfsburg sind derzeit mit Covid-Patienten belegt.

Großveranstaltungen wegen Corona erneut abgesagt

Wegen der Corona-Pandemie haben Veranstalter auch für dieses Jahr bereits größere Veranstaltungen abgesagt. Die IG Metall Wolfsburg muss auf die Kundgebung zum 1. Mai verzichten und will stattdessen einen Livestream anbieten. Und der für den 25. Juli geplante Wolfsburger Volkstriathlon im Allerpark wurde auf 2022 verlegt.

Mit der am Wochenende in Kraft getretenen „Corona-Notbremse“ sind Besuche bestimmter Einrichtungen nur noch mit einem negativen Coronatest-Ergebnis aus einer anerkannten Teststation zulässig. Das Testergebnis ist für einen Zeitraum von 24 Stunden gültig und wird unter anderem beim Friseurbesuch oder der Fußpflege benötigt. Erleichtern soll das die Smartphone-App „PassGo“. Damit kam man sich sein Testergebnis aufs Handy schicken lassen. Einer der Vorteile: Nutzer müssen nicht 15 Minuten vor Ort auf ihr Ergebnis warten.

Von der Redaktion