Wolfsburg

Der erste Ansturm hat sich gelegt, aber in den Wolfsburger Apotheken bilden sich noch immer Schlangen, sobald es Nachschub gibt. Bis zum 6. Januar noch sollen die kostenlosen FFP2-Masken für Menschen über 60 Jahren oder mit chronischen Erkrankungen ausgegeben werden. Während sich die Risikopatienten über das Geschenk aus dem Bundesgesundheitsministerium freuen, gibt es von Wolfsburgs Apothekern Kritik.

In mehreren Apotheken sind die Masken schon am ersten Tag der kostenlosen Ausgabe vergriffen

Henrik Dörschner von der Porsche-Apotheke fand es „unglücklich“, dass der erste Ausgabetag auf den letzten Tag vor dem Lockdown gelegt worden war. Das habe die Ansteckungsgefahr für Risikogruppen unnötig erhöht. Insgesamt 6000 Masken habe man in den ersten beiden Tagen ausgegeben. Als es in mehreren Apotheken keine Masken gab, seien die Kunden auf andere Ausgabestellen ausgewichen. So bildeten sich auch vor seiner Filiale in der Innenstadt lange Schlangen. „Die Leute haben uns die Kundenkarten anderer Apotheken vorgelegt“, berichtet Dörschner. Es gebe „ein gewisses Spannungsfeld“.

Anzeige

Zum einen wolle jeder Apotheker seine Stammkunden und Risikopatienten versorgt wissen. Zum anderen erhalte jede Apotheke entsprechend der im dritten Quartal ausgegebenen Menge rezeptpflichtiger Medikamente eine Pauschale vom Bund – unabhängig davon, wie viele Masken tatsächlich ausgegeben würden. „Da fragt man sich, ob das vielleicht ausgenutzt wird“, sagt Dörschner. Er selbst habe deutlich mehr kostenlose Masken abgegeben, als durch die Pauschale gedeckt sei. „Es ist wichtig, dass wir die Menschen versorgen, aber das geht nicht unbegrenzt.“

Eine Frau betrachtet eine Informationstafel zur kostenlosen Ausgabe von FFP2-Masken. Quelle: Britta Schulze

Lieferprobleme durch überlastete Paketdienste

„Man bekommt Masken, wenn man will. Es dauert halt ein, zwei Tage“, meint Filialleiter Ben Lenke von der Olympia-Apotheke im Kaufhof. Man bestelle kontinuierlich nach. Am ersten Tag habe man dort 1000 Kunden abgefertigt. „Das war schon heftig.“ Bis zum Ende der Woche habe man rund 4500 Masken ausgegeben. Inzwischen sei das kostenlos abzugebende Kontingent nahezu aufgebraucht. „Vielleicht ziehen dafür jetzt andere Apotheken nach.“

Viele Apotheken klagen über Lieferprobleme durch überlastete Paketdienste. So gab es in der Sonnen-Apotheke am Tag der ersten Ausgabe zunächst keine FFP2-Masken. Am Mittag traf dann eine Lieferung mit 1500 Stück ein, berichtet Dr. Rainer Camehn. Die waren schnell vergriffen. Und nicht nur das. „Einige Leute haben die Gratis-Ausgabe schamlos ausgenutzt und in mehreren Apotheken Masken besorgt.“ In dieser Woche erwarte er weitere 1500 Masken. Wann diese eintreffen, sei schwer zu sagen.

Die Masken müssen vom Personal von Hand abgepackt werden

Helge Hagedorn von den Phoenix-Apotheken kritisiert den Aufwand für die Logistik. „Es wurde die denkbar bekloppteste Mengeneinheit zur Abgabe festgelegt“, schimpft er. Während die Masken in Packungen zu ein, fünf oder zehn Stück geliefert würden, sollten jeweils drei und ab Januar jeweils sechs Masken am Stück ausgegeben werden. „Das heißt, wir müssen alles von Hand hygienisch sauber abpacken und eine Gebrauchsanweisung hinzulegen.“ Für Januar habe man einen Lieferanten gefunden, der in Sechserpacks liefere. Knappheit sieht er nicht. „Wir bekommen täglich Lieferangebote. Natürlich weiß man nicht, ob schwarze Schafe darunter sind“, schränkt Hagedorn ein. Man setze auf die eigenen vertrauenswürdigen Lieferanten. Bei der Qualität der FFP2-Masken müssten sich die Apotheker auf das CE-Zertifikat verlassen.

Infos zur Ausgabe der kostenlosen FFP2-Masken In einem ersten Schritt sollen sich über 60-Jährige und Menschen mit bestimmten chronischen Erkrankungen drei Masken gratis in der Apotheke holen können. Zum Abholen ist Zeit bis zum 6. Januar. Laut Informationen des Gesundheitsministeriums genügt dazu die Vorlage des Personalausweises „oder die nachvollziehbare Eigenauskunft über die Zugehörigkeit zu einer der Risikogruppen“. Zur Abholung könne auch eine andere Person bevollmächtigt werden. Im zweiten Schritt können Berechtigte ab 1. Januar weitere zwölf Masken erhalten. Dafür sollen sie von der Krankenkasse Coupons für zweimal je sechs FFP2-Masken bekommen - vorgesehen ist dafür dann ein Eigenanteil von jeweils zwei Euro für je sechs Masken. Den Bund kostet die Aktion insgesamt rund 2,5 Milliarden Euro. Ein Anspruch auf Schutzmasken besteht laut Bundesgesundheitsministerium, wenn die Versicherten das 60. Lebensjahr vollendet haben oder bei ihnen eine der folgenden Erkrankungen oder Risikofaktoren vorliegt: Chronisch obstruktive Lungenerkrankung oder Asthma bronchiale

Chronische Herzinsuffizienz

Chronische Niereninsuffizienz Stadium ≥ 4

Demenz oder Schlaganfall

Diabetes mellitus Typ 2

Aktive, fortschreitende oder metastasierte Krebserkrankung oder stattfindende Chemo- oder Radiotherapie

Stattgefundene Organ- oder Stammzellentransplantation

Trisomie 21

Risikoschwangerschaft

Mit den Folgeaktionen im neuen Jahr sollte sich die Situation entspannen: Die Apotheken sollen ihre Kosten dann pro verteilte Maske erstattet bekommen. Die Berechtigten sollen zwei fälschungssichere Coupons für je sechs Masken von den Krankenkassen erhalten und je Sechserpack zwei Euro zuzahlen.

Von Christian Opel