Wolfsburg

Die Ratssitzung vom 22. Dezember 2021 wirkt nach. Die Diskussion vom Abend über Mehrheitsbildung und politischen Stil wurde am Donnerstag zum Teil sehr emotional über soziale Medien und Pressemitteilungen weitergeführt. Tenor: Die jeweils andere Fraktion sei Schuld daran, dass die AfD jetzt trotz Sitzverlusten bei künftigen Ratsentscheidungen wieder eine maßgebliche Rolle spielen könnte. Doch wichtig ist nicht, ob das Huhn oder das Ei zuerst da war. Wichtig ist, wie es weiter gehen soll.

Trotz Streit gab’s 65 einstimmige Beschlüsse

Denn es stehen wichtige Entscheidungen an. „Positiv kann festgestellt werden, dass die inhaltlichen Vorlagen zur Weiterentwicklung unserer Stadt einstimmig beschlossen wurden“, betont Oberbürgermeister Dennis Weilmann. Bei 65 von 67 Tagesordnungspunkten war sich der Rat grundsätzlich einig – darunter Innenstadtentwicklung, Smart City, Wohnungsbau und vor allem bei der Resolution zum neuen Werk von VW, das möglichst auf Wolfsburger Gebiet entstehen soll. Und jetzt? Weilmann will den Rat im neuen Jahr zu einem Gespräch einladen – gemeinsam mit dem Ratsvorsitzenden Ralf Krüger. Denn die Zusammenarbeit sei „noch sehr vom zurückliegenden Wahlkampf geprägt“.

Neue Spielregeln festlegen

Offensichtlich reichte Zeit allein nicht, um alle Wunden zu heilen – und jetzt gibt es neue. Dadurch wird es nicht einfacher. „Wir müssen grundsätzlich über die Spielregeln diskutieren“, sagt Stefan Kanitzky (Volt). Dazu gehören auch Gespräche über die Rechte und Pflichten der Gruppen, die zum jüngsten Streit geführt hatten. FDP-Gruppenmitglied Marco Meiners wünscht sich vor allem wieder mehr Respekt auf allen Seiten. Das dritte Mitglied dieser Gruppe, Grünen-Fraktionssprecher Frank Richter, meint: „Den Antrag der PUG fand ich okay – aber das Vorgehen war schlechter Stil. Und wenn man künftig auf die Stimmen der AfD verzichten will, sollte die CDU keine Alleingänge mehr machen.“

Politik in der Klärungsphase

CDU-Fraktionssprecher und Fraktionsgeschäftsführer Christoph-Michael Molnar versichert: „Wir sind ausschließlich an einer sachorientierten Politik interessiert.“ Ähnlich äußert sich PUG-Fraktionssprecher Andreas Klaffehn. Beide verwahren sich gegen Vorwürfe aus den beiden Gruppen SPD/Linke und Grüne/FDP/Volt, sie würden bewusst auf Stimmen der AfD setzen. Klaffehn erinnert an einen Beschluss aus der letzten Ratsperiode, bei dem tatsächlich AfD-Stimmen maßgeblich für die Ratsmehrheit gewesen seien: Es ging um die Fusion mit Helmstedt. Er selbst habe damals schließlich auch niemandem AfD-Nähe unterstellt. „Die Aufregung bei der SPD ist nur so groß, weil der Beschluss zur Geschäftsordnung sie zwingt, sich eindeutig zur Gruppe mit Bastian Zimmermann zu bekennen“, glaubt Klaffehn. „Wir befinden uns in einer Klärungsphase

Christoph-Michael Molnar (CDU): „Wir sind ausschließlich an einer sachorientierten Politik interessiert.“ Quelle: CDU

– und wenn die Fronten klar sind, können wir zur konstruktiven Arbeit zurückkehren.“

Die Schuld an der Spaltung

Über Nacht hatte sich SPD-Fraktionssprecher Hans-Georg Bachmann noch nicht wieder ganz beruhigt. „Wir müssen gucken, dass wir wieder eine Arbeitsebene finden, aber da sind jetzt die anderen in der Bringschuld“, findet er. SPD-Gruppenmitglied Bastian Zimmermann (Die Linke) sieht die Verantwortung für die momentane Spaltung des Rates bei der Wolfsburger CDU, die kategorisch jede Zusammenarbeit mit der Linken ablehnt und ihn so mit der AfD gleichsetzt (Hufeisentheorie). Und er sieht sie bei CDU-Oberbürgermeister Weilmann, denn: „Er schweigt, wenn es unangenehm wird.“ Gleichzeitig profitiere er durch den so erfolgten Beschluss zur Ausschreibung der Dezernentenstelle.

Hans-Georg Bachmann (SPD): „Wir müssen gucken, dass wir wieder eine Arbeitsebene finden, aber da sind jetzt die anderen in der Bringschuld.“ Quelle: Roland Hermstein

Weilmann entgegnet, er habe nur bewusst geschwiegen, um die Stimmung nicht noch weiter aufzuheizen. Die Schuldfrage sei sowieso marginal. „Jetzt müssen wir in die Zukunft schauen“, betont er.

Ein Stück weit hat Frank Richter (Grüne) schon vorausgeblickt. „Wir sind grundsätzlich nicht abgeneigt, später für eine Besetzung der Dezernentenstelle zu stimmen. Aber vorher müssen wir alle wissen, wo wir hinwollen.“ Er bekräftigt damit eine Forderung seiner Gruppe sowie der Gruppe SPD/Linke während der Diskussion in der Ratssitzung: eine Verwaltungsreform mit neuem Zuschnitt der Dezernate. AfD-Sprecher Thomas Schlick hatte beiden Gruppen daraufhin vorgeworfen, sie wollten einfach Druck auf Dennis Weilmann ausüben. In der Pressemitteilung seiner Fraktion heißt es, die AfD habe schon immer sachbezogen abgestimmt, egal von wem ein Antrag stammt, und werde das auch weiterhin tun. Allerdings scheine es so, als wenn die anderen unter sich bleiben wollten. Da würden ihm wahrscheinlich alle Fraktionen zustimmen.

Beschlüsse und Personalien Wegen des Zoffs um Gruppen und Dezernenten gerieten viele weitere Beschlüsse und Personalien der Ratssitzung in den Hintergrund. Hier das Wichtigste in Kürze: Zu Beginn gedachten alle dem verstorbenen Ratsherrn Günter Lach, dann wurde als Nachrücker der CDU Siegfrid Leu verpflichtet. Oberbürgermeister Dennis Weilmann verlas eine Resolution, in der der Rat und die Verwaltung erklären, die Pläne von Volkswagen zur Umstrukturierung und zum Bau des Trinity-Werks aktiv zu unterstützen – speziell innerhalb des Wolfsburger Stadtgebiets. Ex-Oberbürgermeister Klaus Mohrs wurde einstimmig entlastet. Die Bestellung des DGB als Vertretung aller Gewerkschaften im Strategieausschuss (Antrag SPD/Linke) wurde bereits im Verwaltungsausschuss am Abend zuvor mehrheitlich abgelehnt. CDU-Fraktionssprecher Christoph-Michael Molnar kritisierte, die nochmalige Einbringung des Antrags in der Ratssitzung sei eine „Politisierung der Gewerkschaften“. Unstrittig: Das Klinikum Wolfsburg erhält zuzüglich zu rund 2,1 Millionen Ausgleichszahlung (planmäßig) 853 418 Euro extra als Verlustausgleich für 2020. Ebenfalls beschlossen: Das Programm „Perspektive Innenstadt“, Umsetzungskonzept „Smart Cities“, mehr Bebauungsmöglichkeiten Am Schwarzen Weg in Fallersleben, Baugebiet „Heidkamp B“ in Brackstedt, die Wahl von Kommando-Mitgliedern der Feuerwehren in Vorsfelde, Mörse und Neindorf sowie des stellvertretenden Stadtbrandmeisters, ein Mobilbau für die Grundschule Schunterwiesen, Etablierung des „Klinischen Campus Wolfsburg der Uni Göttingen“ und Förderung der Ansiedlung von Ärzten und Ärztinnen, Abberufung der Gleichstellungsbeauftragten auf eigenen Wunsch sowie etliche Besetzungen oder Umbesetzungen in Gremien und Aufsichtsräten.

Von Andrea Müller-Kudelka