Wolfsburg

Die Aussicht auf Glasfaser-Leitungen lässt viele Wolfsburger jetzt jubeln – aber wie sieht es eigentlich mit dem Mobilfunknetz aus? Über das Thema 5G sprach Erster Stadtrat Dennis Weilmann mit Vertretern der Netz-Anbieter.

Einladung für Mobilfunkanbieter

Dennis Weilmann, Dezernent für Wirtschaft, und Digitales hatte zum digitalen Austausch eingeladen. Mit dabei waren von Seiten der Mobilfunkanbieter Dirk Ebrecht (Vodafone), Harald Geywit (Telefónica/O2) und Thomas Fannasch (Telekom). Stefan Muhle, Niedersächsischer Staatssekretär für Digitalisierung, komplettierte die Runde.

Dennis Weilmann: „Die noch vorhandenen Lücken im Mobilfunknetz müssen schnellstmöglich geschlossen werden.“ Quelle: Roland Hermstein

Die in Wolfsburg noch vorhanden Lücken im Mobilfunknetz müssten schnellstmöglich geschlossen werden, wünscht sich Weilmann. „Ein gutes, verlässliches und vor allem flächendeckendes Mobilfunknetz ist immens wichtig. Gerade im Hinblick auf Themen wie autonomes Fahren ist eine optimale Infrastruktur im Mobilfunk unerlässlich“, betonte Weilmann. Braunschweig und Wolfsburg gehören zur 5G-Modellregion und Wolfsburg ist eine vom Innenministerium geförderten Smart City Modellkommune. Notwendig sei deshalb sowohl leistungsfähige Sprachtelefonie als auch die mobile Internetversorgung mit LTE und 5G.

Corona war Treiber der Digitalisierung

„Das LTE-Netz ist in Wolfsburg gut ausgebaut und Stationen für die 5G-Technik sind bereits teilweise umgesetzt“, bemerkte Dirk Ebrecht. Tatsächlich ist in der Volkswagen Arena seit September 5G verfügbar. „Ein weltweites Novum“, unterstrich Ebrecht. Corona sei ein „Treiber der Digitalisierung“, analysierte der Vertreter von Vodafone und bat darum, bei der Entwicklung von neuen Bau- und Gewerbegebieten frühzeitig eingebunden zu werden.

Die Karte zeigt die 5G-Netzabdeckung in Wolfsburg im Mobilfunknetz von Vodafone. Quelle: Screenshot: www.vodafone.de

„Wolfsburg ist ein wichtiger Wirtschaftsstandort“, sagt auch Thomas Fannasch. Die Telekom habe auch schon 50 Standorte mit 5G ausgebaut, LTE der Telekom gebe es „so gut wie flächendeckend.“ Mitarbeitende der Verwaltung könnten den Ausbau unterstützen, indem sie die Genehmigungsverfahren beschleunigen.

Die Karte zeigt die 5G-Netzabdeckung in Wolfsburg im Mobilfunknetz der Telekom. Quelle: Screenshot: www.telekom.de

Telefonica/O2 bietet zwar laut eigener Netz-Abdeckungskarte fast überall in den Siedlungsgebieten in Wolfsburg 4G, mit dem Ausbau des 5G-Netzes allerdings startete der Anbieter erst im Oktober 2020 in nur fünf deutschen Großstädten, bis Ende 2022 sollen es immerhin 30 sein. Wolfsburg wurde bisher nicht berücksichtigt.

Stefan Muhle kommentierte, nur gemeinsam könnten alle den digitalen Wandel „in Wolfsburg und somit auch in Niedersachsen“ aktiv vorantreiben. Weilmann sieht den Austausch als Auftakt an: „Mir ist es wichtig, dass wir unsere Gespräche jetzt intensivieren und auch konkrete Absprachen treffen. Es muss sowohl das Ziel der Stadt als auch der Mobilfunkanbieter sein, in Wolfsburg immer den bestmöglichen Mobilfunkstandard zu haben.“

Von Andrea Müller-Kudelka