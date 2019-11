Weihnachtspäckchenkonvoi: Wolfsburg schickt 4250 Geschenke auf die Reise

Wolfsburg

Ein Samstagmorgen auf dem Gelände Logistikfirma Schnellecke in Wolfsburg: Tausende bunt verpackter Geschenke stehen herum, alle von der Größe eines Schuhkartons. Sie alle treten in den nächsten Tagen ihre Reise in die Ukraine an, wo sie Kinder erfreuen werden, die sonst kaum ein schönes Geschenk erwarten können. Insgesamt 4250 Päckchen haben die Wolfsburger dafür geschnürt – nochmal 750 mehr als im vergangenen Jahr.

Jetzt sind alle Päckchen einsortiert

Ein paar der rund 35 ehrenamtlichen Helfer verpackten am Samstag noch einige Kartons festlich, andere stapelten die fertigen Päckchen in größere Pakete und beluden den bereitstehende LKW. Einer der kleinsten Helfer war Laura Heidtke (4) aus Wolfsburg. Sie half ordentlich mit, damit die ärmeren Kinder auch so tolles Spielzeug zu Weihnachten bekommen wie sie selbst. Und auch der kleine Hauke Grassau unterstützte schon, so gut es ging.

In ganz Deutschland packen Familien, Kitas und Grundschulen unter dem Motto „Kinder helfen Kindern“ Letztes Jahr sind so insgesamt 130 000 Geschenke an bedürftige Kinder gegangen. Dieses Jahr fahren Marco Meiners vom Round Table 54 aus Wolfsburg und Maurice Graussau von der freiwilligen Feuerwehr Heiligendorf den LKW bis in die Ukraine.

Ehrensache Ehrenamt: Freiwillige Helfer haben die Geschenke verladen. Quelle: Roland Hermstein

Der Weihnachtspäckchenkonvoi wird vom Round Table, Ladies Circle, Old Tablers und Tangent Club organisiert. Die ehrenamtlichen Mitglieder gestalten selbständig eigene Projekte in den jeweiligen Städten. Schon das zweite Jahr in Folge hat Wolfsburg seinen eigenen LKW, der von der Spedition Schnellecke unentgeltlich zur Verfügung gestellt wird.

Auch nach Bulgarien , Moldawien und Rumänien fahren Trucks

Der vollbepackte Truck trifft bald in der Zentrale in Hanau auf andere Lastwagen aus ganz Deutschland. Im Konvoi mit Polizeieskorte geht es am 30. November gemeinsam los Richtung Autobahn. Dann teilen sich die Trucks Richtung Bulgarien, Moldawien, Rumänien und in die Ukraine auf.

Rund 55 Stunden wird der Wolfsburger LKW auf der Straße unterwegs sein, bis zum Zielort, der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer. Die Pakete werden vorher sortiert, so können die Helfer die Päckchen je nach Alter verteilen. Die Geschenke gehen an Waisen- und Krankenhäuser, Kindergärten, Schulen und Behinderteneinrichtungen. „Die Kinder freuen sich unglaublich über Kuscheltiere, Süßigkeiten oder Spielzeugautos – und selbst bei Hygieneartikeln wie einer eigenen Zahnbürste freuen sich die Kinder riesig“, erzählt Christoph Heymel vom Round Table 54. Letztes Jahr ist er selbst mit in die Ukraine gefahren.

Der Lastwagen braucht noch Spritgeld Zum Päckchenabgeben ist es schon zu spät, aber wer helfen will, kann das trotzdem noch tun. „Eigentlich hatten wir uns zu jedem Päckchen zwei Euro Spritgeld gewünscht“, sagt Marco Meiners vom Round Table vorsichtig. „Aber viele Menschen vergessen das.“ Dabei kostet die Fahrt schon so wenig wie möglich: Die Helfer arbeiten ehrenamtlich. Und wer mitfährt, zahlt sogar seine Übernachtungen selbst. Auch für den Truck fallen keine Kosten an, weil Schnellecke ihn gratis zur Verfügung stellt. Doch an Transportkosten fehlen nun rund 2000 Euro. Über Zuschüsse für Spendenkonto des Round-Table-Fördervereins freuen sich die Helfer: Kontoinhaber: Förderverein des RT 54 Wolfsburg e.V. IBAN: DE69 2697 1024 0190 6114 00 BIC: DEUTDEDB269

Bei der Teamzusammensetzung wird darauf geachtet dass ehrenamtliche Dolmetscher, LKW Fahrer und Ärzte mit auf die Reise gehen. Es sind alle dabei, wenn die Kinder ihre Weihnachtspäckchen auspacken. So können die Helfer schnell reagieren, wenn die Alterskennzeichnung nicht richtig war, und noch schnell austauschen. „Vor sieben Jahren hat die Aktion mal mit 24 Päckchen gestartet und ist jedes Jahr immer größer geworden“, erläutert Yven Wischnewski, ebenfalls Mitglied des Round Table, voller Stolz. 3500 Weihnachtspäckchen packte Wolfsburg letztes Jahr. Dieses Jahr haben Schulen, Kitas, Freiwillige Feuerwehren und Unternehmen wieder tatkräftig mitgepackt, sodass sogar 4250 Kinder ein Weihnachtsgeschenk aus Wolfsburg bekommen.

4250 Pakete insgesamt: So ähnlich muss es in der Werkstatt des Weihnachtsmanns aussehen. Quelle: Roland Hermstein

Auf Facebook können Interessierte in den kommenden Tagen und Wochen immer wieder neue Fotos der Reise sehen, Berichte von vor Ort lesen und so vielleicht sogar miterleben, wie ein Kind ihr gepacktes Päckchen aufmacht und strahlende Augen bekommt.

Von Linda Miller