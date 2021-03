Weihnachtsmarktbeschicker vor Gericht: Hat er einen Einbruch vorgetäuscht?

Wolfsburg

Vor dem Wolfsburger Amtsgericht musste sich am Dienstag ein 26 Jahre alter Weihnachtsmarktbeschicker verantworten. Er soll im Dezember 2019 einen Einbruch in seine Bude vorgetäuscht haben. Doch das konnte ihm nicht zweifelsfrei nachgewiesen werden.

Am 26. Dezember 2019 hatte der damals 24-Jährige einen Einbruch bei der Polizei gemeldet. Nach zwei Tagen Schließzeit habe er erst bei Wiedereröffnung seiner Bude am zweiten Weihnachtstag das Fehlen von 147 Schnapsflaschen im Gesamtwert von 3045 Euro bemerkt.

Diverse Unstimmigkeiten im Rahmen der polizeilichen Ermittlung hatten den Verdacht des Vortäuschens einer Straftat aufgeworfen. Wie am Rande des Prozesses am Dienstag deutlich wurde, hatten weder die Polizei noch der Veranstalter des Weihnachtsmarktes WMG frische Einbruchsspuren an der Hütte feststellen können.

Bei einer Hausdurchsuchung fanden die Ermittler Schnapsgläser

Im Zuge der Zeugenvernehmungen hatte die Ehefrau des Budenbetreibers ausgesagt, dass ihr Mann nach dem Diebstahl plötzlich mehr Geld gehabt habe als sonst. Als sie ihn nach der Herkunft des Geldes gefragt habe, soll er laut Polizeiprotokoll geantwortet haben: „Musst du nicht wissen.“ Da der heute in Goslar lebende Verdächtige bereits mehrfach vorbestraft und spielsüchtig war, wurde auf der Suche nach dem Diebesgut eine Hausdurchsuchung bei dem Budenbetreiber durchgeführt.

Zwar wurden dabei Gläser des gestohlenen Schnaps gefunden, der Verdächtige behauptete jedoch, diese geschenkt und teilweise gekauft zu haben. Gegen einen Strafbefehl in Höhe von 60 Tagessätzen à 15 Euro hatte der Beschuldigte Einspruch eingelegt, so dass vor dem Amtsgericht nun alles noch einmal gänzlich aufgerollt werden musste.

Richterin: „In diesem Fall ist nicht zweifelsfrei feststellbar, ob es einen Einbruch gegeben hat“

Im Prozess trug der Pflichtverteidiger des Beschuldigten Zweifel an den Anschuldigungen vor, die er mit Aussagen der damals ermittelnden Polizisten belegte. Laut Polizeiprotokoll „sind an der Hütte leichte Beschädigungen festzustellen. Mit etwas körperlicher Gewalt lassen sich die Holzklappen vermutlich aufschieben.“

Der Budenbetreiber hatte bereits damals angegeben, sich schon vor dem Einbruch mehrfach beim Veranstalter WMG über die verschlissenen Verschlüsse beschwert zu haben, was auch andere Budenbetreiber bezeugen könnten. Die Richterin beendete das Verfahren schließlich mit einem Freispruch und begründete: „Das Vortäuschen einer Straftat setzt voraus, dass die besagte Straftat nicht stattgefunden hat. In diesem Fall ist nicht zweifelsfrei feststellbar, ob es einen Einbruch gegeben hat und somit reicht die Beweislage nicht aus. In dubio pro reo, im Zweifel für den Angeklagten.“

Von Simone Willmann