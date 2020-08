Wolfsburg

Bei hochsommerlichen Temperaturen um die 30 Grad scheinen die Weihnachtsmärkte noch in weiter Ferne – hinter den Kulissen laufen in Wolfsburg aber bereits die Planungen, wie die Märkte in Zeiten der Corona-Pandemie aussehen können.

WMG hat mehrere Konzepte für den Weihnachtsmarkt erarbeitet

Die WMG hat bei ihren Überlegungen für den Weihnachtsmarkt in der Porschestraße mehr als ein Szenario im Kopf. Denn: Die Situation rund um die Pandemie könne sich jederzeit ändern. „Wir haben verschiedene Konzeptvarianten für den diesjährigen Weihnachtsmarkt ausgearbeitet, die gemäß der jeweiligen Auflagen zum Tragen kommen werden. Die einzelnen Varianten unterscheiden sich vor allem im Umfang und in der Ausgestaltung des Weihnachtsmarktes“, erklärt WMG-Citymanager Frank Hitzschke.

In der Porschestraße soll der Markt jedoch bleiben und auch Verträge mit Standbetreibern wurden bereits geschlossen – allerdings unter Vorbehalt. Gleiches gilt für die Planung des Rahmen- und Bühnenprogramms.

Die Autostadt will ebenfalls nicht auf die „ Winterwelt “ verzichten

Auch auf die „ Winterwelt“ in der Autostadt sollen die Besucher im Corona-Jahr nach Möglichkeit nicht verzichten müssen. Sprecherin Anja Kreß sagt: „Wir wollen uns etwas für die Gäste und Kunden einfallen zu lassen. Natürlich passen wir unser Programm dabei immer an die aktuellen Bedingungen an.“ Wie die „ Winterwelt“ in diesem Jahr aussehen wird und ob es beispielsweise wieder eine Eislauffläche gibt, dazu kann Kress noch nichts sagen. Die Autostadt befinde sich aber in der Konzeptphase.

Was ist trotz Corona-Pandemie möglich? Ob es in der Autostadt wieder eine Eislauffläche und eine Eisshow gibt, ist noch unklar. Quelle: Roland Hermstein/ Archiv

Als Vorbild für die „ Winterwelt“ könnte der diesjährige „Sommer im Park“ dienen: „Unser Programm ist aktuell ein bisschen anders als sonst, aber es funktioniert. Die Besucherzahlen steigen langsam wieder an“, berichtet Kreß. An den vergangenen beiden Wochenenden hätten durchschnittlich 4500 Besucher die Autostadt pro Tag besucht. Das Konzept zum „Sommer im Park“ nutzt die Freiflächen der Autostadt und verzichtet auf eine große Bühne.

