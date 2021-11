Wolfsburg

Immer mehr Corona-Infizierte und Kritik am Hygienekonzept: die Lage für Schausteller des Wolfsburger Weihnachtsmarktes ist angespannt. Sogar die Schließung droht, wenn sich die Corona-Zahlen noch weiter verschlimmern. „Gerade kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) sind nicht in der Lage, weitere finanzielle Einschnitte durch die Beschränkungen von Covid-19 zu kompensieren“, so PUG-Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn. Deswegen fordert die PUG eine drastische Maßnahme.

PUG will Schaustellern helfen

Die PUG fordert die Verwaltung in einem Antrag auf, von die Standgebühren für Schausteller zu erlassen, sollte der Weihnachtsmarkt vorzeitig schließen. Durch die sich ständig verändernde Lage hätten Schausteller auf Weihnachtsmärkten keine Chance, sich auf alle Eventualitäten vorzubereiten, meint Fraktionsvorsitzender Andreas Klaffehn. „Sie alle brauchen Planungssicherheit, um sich sowohl personell, als auch finanziell auf Gegebenheiten einstellen zu können“, so Klaffehn. „Durch die Mindereinnahmen bei einer Schließung sind sie schon belastet, und dann kämen die Gebühren noch zusätzlich obendrauf“, sagt er. Doch man könne den Schaustellern helfen: „Indem wir bei Schließung des Weihnachtsmarktes in der Wolfsburger Innenstadt durch die Folgen der sich weiter verschärfenden Lage auf Gebühreneinnahmen verzichten und so die Folgen für die Betroffenen abmildern.“

Und wie soll die Stadt mit dem fehlenden Geld umgehen? In dem Antrag schlägt die PUG vor, „über Programme von Bund und Land zu kompensieren oder anderweitige Kompensationsmöglichkeiten im städtischen Haushalt zu finden.“

Von Niklas Jan Engelking