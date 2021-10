Weihnachtsmärkte in Wolfsburg: Die Chancen dafür stehen gut

Wolfsburg

Nach den vielen Absagen wegen Corona ist das mal eine gute Nachricht: In Wolfsburg sieht es gut für die Weihnachtsmärkte aus. Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing (WMG) plant einen in der Innenstadt, die Autostadt einen in ihrem Parkgelände. In Fallersleben und Vorsfelde laufen ebenfalls Vorbereitungen. Eine große Unbekannte gibt es jedoch: Welche Beschränkungen gibt es?

Das Land Niedersachsen möchte Weihnachtsmärkte in diesem Jahr ermöglichen und will eine Spezialregelung vorstellen. Eigentlich sollte die schon vorliegen, aber es gibt noch Knackpunkte: der Zugang und die Kontrollen.

Eis-Disco mit DJ in der Autostadt

Trotzdem – die Planungen für die Winterinszenierung in der Autostadt sind schon ziemlich weit. Traditionell geht es am Freitag vor dem 1. Advent los. Es gibt eine Neuheit. „Wir bieten erstmals eine Eis-Disco an“, sagt Pressesprecherin Anja Kress. Ein DJ sorgt auf der zugefrorenen Lagune für Stimmung. Eine Eis-Show sei nicht geplant. Aber der XXL-Tannenbaum steht wieder vor der Piazza. Ebenso der Wintermarkt mit Ess-Ständen und Verkaufsbuden. Auch die Schneewelt für Kinder und die beleuchteten VW-Schornsteine sind wieder geplant.

Ob und wenn ja welche Beschränkungen es gibt, stehe noch nicht fest. Das entscheidet die Verordnung des Landes, so Anja Kress. Auf die wartet auch die WMG. „Kommt sie, können wir mit der konkreten Planung beginnen“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleitung Citymanagement.

WMG wartete auf die Verordnung

Man habe schon einiges für den Weihnachtsmarkt in der Innenstadt vorbereitet. Ob es Live-Musik gibt wie in den Vor-Corona-Jahren? „Das hängt von der Verordnung ab“, so Hitzschke. Dass fast täglich Künstler auftreten, sei wohl nicht machbar. Aber er ist optimistisch, dass nach der Absage 2020 in diesem Jahr wieder ein Weihnachtsmarkt in der mittleren Porschestraße stattfinden kann: „Wir würden ihn sehr gern wieder machen.“

Ob in der Fuzo oder in der Innenstadt: Die Vorfreude auf die Wolfsburger Weihnachtsmärkte ist groß.

So geht es auch dem Kultur- und Denkmalverein Fallersleben mit dem „Weihnachtszauber“. Der findet traditionell zum 1. Advent rund um das Schloss statt. Diesmal wäre das vom 26. bis 28. November. „Wir haben entschieden, dafür zu planen“, sagt Vorsitzende Bärbel Weist. Bald will sich das Organisationsteam zusammensetzen.

„Weihnachtszauber“ in Fallersleben

Der „Weihnachtszauber“ fand immer vor und im Fallersleber Schloss statt. Ob das wegen Corona diesmal wieder möglich ist, werde – wie könnte es anders sein – die dann geltende Verordnung zeigen. Geplant werde für draußen und drinnen. Im Schloss waren Kunsthandwerker. „Wir haben schon Anfragen bekommen“, erzählt Bärbel Weist. Viele würden gern wieder ausstellen. Einige seien noch vorsichtig.

Die Werbegemeinschaft „Vorsfelde live“ plant ebenfalls einen Weihnachtsmarkt. Am Ütschenpaul. Wie immer klein, aber fein. Wie immer präsentieren sich dort Vereine. Anfang Dezember soll er starten. Ob der Bereich abgesperrt ist? Vielleicht, vielleicht nicht. Alles hänge von der Verordnung ab, sagt Thilo Kirsten, Sprecher von „Vorsfelde live“. Live-Musik könnte er sich gut vorstellen. „Da kann man die die nötigen Abstände einhalten.“

Von Sylvia Telge