„Zauberer von Oz“: Standing Ovations für die letzte Vorstellung

Stadtmitte

Mit Standing Ovations und rhythmischem Applaus endete am Sonntagabend das diesjährige Weihnachtsmärchen im ausverkauften Scharoun Theater. Alle Darsteller und alle Akteure hinter den Kulissen ließen sich vom begeisterten Publikum zurecht auf der Bühne feiern.

Dorothy und ihre Freunde auf dem Weg nach Oz

Noch einmal machte sich Dorothy ( Jenny Klippel) mit ihren Freunden Vogelscheuche ( Tobias Kilian), Blechmann (Benjamin Werner) und Löwe ( Hartmut Fiegen) auf dem Weg zum Zauberer von Oz ( Rudolf Schwarz). Sie besiegte die bösen Hexen des Ostens und des Westens ( Britta Hübel), begegneten dabei dem Mäusekönig ( Nikolai Radtke), der Hexe des Nordens ( Nina Damaschke) und noch vielen weiteren Wesen.

Rainer Steinkamp sehr zufrieden mit der Resonanz

Weihnachtsmärchen: Bei der letzten Vorstellung am Sonntagabend kamen vor allem erwachsene Besucher auf ihre Kosten. Quelle: Boris Baschin

Das sei sicherlich das Resultat der Spielfreude der Schauspieler, frei nach dem Motto eines der Songs „Gemeinsam sind wir stark“. „Stark konnten sie natürlich auch nur sein, weil die Kollegen der Technik und alle anderen Beteiligten alles dazu beigetragen haben, dass auch das diesjährige Weihnachtsstück ein großer Erfolg geworden ist“, lobte Steinkamp.

Waren voller Spielfreude: Die Schauspieler des diesjährigen Weihnachtsmärchens. Quelle: Boris Baschin

Die Schauspieler selbst stiegen in dieses Spiel auch mit ein. So kam die Truppe um Dorothy dieses Mal in die Smaragdstadt, indem sie dem Wächter einen Pflaumenschnaps schenkten. Der eine oder andere zusätzliche Spruch war auch im Gepäck.

„Zauberer von Oz“: Schauspieler leisteten großartige Arbeit

Aber diese Dinge waren wirklich nur das i-Tüpfelchen auf einer gelungenen Inszenierung. Die Erwachsenen hatten an den Witzen genauso viel Spaß wie schon die Kinder in den vorigen Vorstellungen. Die Songs waren eingängig und animierten zum Mitklatschen. Und vor allem leisteten die Darsteller großartige Arbeit in bis zu drei Rollen pro Person.

Lesen Sie auch:

Von Robert Stockamp