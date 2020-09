Wolfsburg

Alljährlich ist das Weihnachtsmärchen im Wolfsburger Scharoun Theater für viele Kinder ein besonderes Erlebnis, auf das sie nicht verzichten möchten. In diesem Jahr wird der ehemalige Intendant Rainer Steinkamp zur Einstimmung auf die Vorweihnachtszeit „Die kleine Hexe“ nach dem beliebten Buch von Otfried Preussler auf die Bühne bringen. Doch wegen der Corona-Hygienemaßnahmen wird es in dieser Saison nur wenige Aufführungen geben.

Das Theater zeigt „Die kleine Hexe“ lediglich in sechs offenen Vorstellungen für Familien. Ein spezielles Angebot für Schulen und Kitas wird es nicht geben. „Wir haben es uns nicht leicht gemacht und bedauern, dass wir sicher manchem weh tun“, sagt Intendant Dirk Lattemann.

Bis auf Weiteres können im Großen Saal von den über 800 Plätzen zu Normalzeiten nur 270 besetzt werden

Dieser Schritt sei aber notwendig, weil einerseits das Hygienekonzept bei zwei bis drei Vorstellungen pro Tag mit so vielen Kindern im Foyer nicht sichergestellt werden könne. „Zum anderen rechnen sich die Produktion und die vielen Vorstellungen aufgrund der deutlich geringeren Auslastung nicht, was dem Haus gegenüber unverantwortlich wäre“, so Lattemann. Bis auf Weiteres können im Großen Saal von den über 800 Plätzen zu Normalzeiten nur 270 besetzt werden.

Am 20. November ist die Premiere von „Die kleine Hexe“. Weitere Termine sind am 21. November und täglich vom 10. bis 13. Dezember. Alle Aufführungen beginnen jeweils um 15 Uhr. „Wir hoffen, dass es im nächsten Jahr anders sein wird“, sagt der Intendant. Das diesjährige Weihnachtsmärchen soll 2021 wieder aufgenommen werden, dann hoffentlich in normalem Rahmen und mit einer Vielzahl an Vorstellungen und entsprechender Resonanz.

Die Entscheidung, das Märchen trotz der Einschränkungen zu produzieren und zu zeigen, erklärt Lattemann mit den bereits entstandenen Kosten und der fortgeschrittenen Planung. Alle Künstlerverträge seien unterschrieben, und diesen Verpflichtungen gegenüber den Schauspielern wolle das Theater auch hinsichtlich der für Solobeschäftigte gerade ohnehin prekären Zeit unbedingt nachkommen. Zum anderen seien auch die Kinder in dieser Zeit benachteiligt. „Wir finden die Situation sehr bedauerlich, wollen aber insbesondere den Kindern einige Märchen-Vorstellungen ermöglichen“, so Lattemann.

Die beliebten Maltermine für den Vorhang finden diesmal nicht statt

Die gewohnt aufwändige Kulisse und die liebevolle Ausstattung der Bühnenakteure werden unter den Einschränkungen nicht leiden. Der Termin für den Plakatwettbewerb ist bis zum 25. September 2020 verlängert worden. Alle Kinder können sich mit einem Bild für „Die kleine Hexe“ beteiligen. Möglich sind alle Techniken und besonders Bilder im A3-Format mit kräftigen Farben. „Die beliebten Maltermine für den Vorhang finden diesmal nicht statt, denn das Risiko einer Ansteckung ist nicht einschätzbar. Ebenso gibt es leider auch keine öffentliche Generalprobe“, sagt Dramaturg Christian Mädler.

Der Vorverkauf für alle Märchen-Vorstellungen beginnt am Dienstag, 15. September. Aufgrund der Einhaltung der Abstandsregeln gibt es Karten ausschließlich in der Theaterkasse, Porschestraße 41D.

Von Heinz-Werner Kemmling