Wolfsburg

Beim Malwettbewerb der Evangelischen Familienbildungsstätte (Fabi) waren wieder alle Kinder im Alter bis zu zwölf Jahren mit Wohnsitz im Kirchenkreis Wolfsburg-Wittingen dazu eingeladen, ein schönes Weihnachtsmotiv für die Weihnachtskarte zu entwerfen. Mehr als 90 Bilder wurden eingereicht.

Das Fabi-Team war überwältigt von der Anzahl und Vielfalt der gemalten Kunstwerke. Diese reichten von zartem Buntstift bis hin zu kräftigen Wachsmalbildern – allen gemein waren die weihnachtlichen Motive. Die Krippe mit Maria, Josef und dem Jesuskind im Stall, die Bescherung zu Hause mit bunten Geschenkpäckchen, kleine und große Engel und ganz viele Sterne schmückten die Bilder.

Anzeige

Das Bild ziert der Gewinnerin ziert auch die diesjährige Weihnachtskarte

Die Wahl des Gewinnerbildes fiel entsprechend schwer. Der erste Platz ging an die neunjährige Veronika Firtova aus Wolfsburg. Sie darf sich über einen Gutschein für einen Besuch in der Pinselei freuen. Fabi-Geschäftsführer Karsten Piehl begründet die Entscheidung so: „Die Farbwahl und die Liebe zum Detail lassen die Krippensituation sehr lebendig erscheinen. Es gibt unheimlich viel zu entdecken!“ Das Bild ziert auch die diesjährige Weihnachtskarte, die in einer Auflage von rund 700 Stück an die Kooperations- und Netzwerkpartner sowie die Kursleiter verschickt wird.

Der Malwettbewerb der Fabi – eine Bildergalerie:

Zur Galerie Die evangelische Familienbildungsstätte (Fabi) kürte jetzt die Gewinner des Weihnachtsmalwettbewerbs.

Angerührt waren die Fabi-Mitarbeiter auch von dem Bild der Zweitplatzierten. „Ein großer Engel ist darauf zu sehen, der für alle im hellen Licht erscheint“, erklärt Jacqueline Neumann von Geschäftsbereichsleitung. Gerade in der dunklen Jahreszeit wirke das Bild von Matilda Ilgner (9) aus Wolfsburg wie ein kleiner Hoffnungsschimmer. Den dritten Platz belegte Sophie Bünger (12) aus Radenbeck bei Wittingen. Auf ihrem Bild ist eine große rote Kirche zu erkennen, auf die der Weihnachtsstern zeigt und um den einen kleinen Engel fliegt.

Statt einer Siegerehrung mit einer kleinen Adventsfeier mit den Familien und den Mitarbeitern wurden die Sieger dieses Jahr telefonisch informiert und die Preise weihnachtlich verpackt zugesandt.

Die wichtigsten Nachrichten als Newsletter Die Top-Meldungen aus der Region – jeden Tag gegen 17 Uhr direkt und kostenlos in Ihrem Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von der Redaktion