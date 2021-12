Am letzten Samstag vor Heiligabend füllte sich die Porschestraße in Wolfsburg etwas mehr als in den Vortagen. Die 2G-Regelung ist gekippt. Trotzdem: „Vom normalen Weihnachtsgeschäft sind wir kilometerweit entfernt“, so die Händler. Zumal das Land am Dienstag die FFP2-Maskenpflicht einführen will.