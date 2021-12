Wolfsburg

Es kommen mehr Kunden, und sie kaufen auch früher Weihnachtsbäume: Diese Erfahrung macht Timm Deister aus Seershausen, der in der Region Wolfsburg, Gifhorn und Peine, aber auch in anderen Zeilen Deutschlands sein Geschäft macht. Es sind Erfahrungen aus der ersten Corona-Saison im vorigen Jahr. Auch diesmal rechnet er wieder mit dem Pandemie-Effekt.

„Es sind weniger Leute in Urlaub gefahren“, analysiert Deister die Folgen der Corona-Infektionen in der vorigen Vorweihnachtszeit. Die Leute hätten sich stattdessen daheim auf Weihnachten eingestimmt – so hätten auch jene Bäume gekauft, die sonst darauf verzichteten, wenn sie über die Festtage eh nicht zuhause seien.

Ab ins Netz und los: Die Nordmanntanne ist und bleibt der Renner unter den Weihnachtsbäumen. Quelle: Sebastian Preuß Archiv

Die Pandemie habe noch einen weiteren Effekt nach sich gezogen: Aus Angst, möglicherweise wegen eines Lockdowns keinen Baum mehr kaufen zu können, hätten sich viele frühzeitig eingedeckt. Ein weiterer Grund für einen Kauf schon Wochen vor dem Fest: „Ich will von dem Baum auch etwas haben“, zitiert Deister Kunden, die sich zum Beispiel das gute Stück zunächst mit Lichterkette auf die Terrasse stellen und dafür auf ein Gesteck verzichten. Manchen Baum verkaufe er sogar als Zweitbaum.

Sollte der Baum frühzeitig gekauft, aber tatsächlich erst zum Fest „zum Einsatz“ kommen, hat Deister Tipps zur Lagerung: Nicht zu warm aufbewahren, „das mag so ein Baum nicht“. Er selber lasse seine geschlagenen und eingenetzten Bäume ja auch draußen liegen. An feuchtkalter Luft bleiben sie frisch.

Angesagter Baum: Darum ist die Nordmanntanne unschlagbar

Der gefragteste Baum ist die Nordmanntanne, die zuhauf auf seinen Plantagen zum Beispiel bei Müden wachsen. „Daran wird sich auch nichts ändern“, ist Deister überzeugt. Der Duft nach Zitrone, die lange Haltbarkeit der Nadeln seien unschlagbare Vorteile für die meisten Kunden. Da kann die Blaufichte nicht gegenanstinken. Sie vermag nur eine niedrige einstellige Prozentquote an Kunden zu überzeugen mit ihren piksenden Nadeln als Kaufgrund: Da springt dann auch eine entdeckungsfreudige Katze nicht hinein.

Darum werden die Nordmanntannen in diesem Jahr teurer

Preise von 21 bis 27 Euro pro laufendem Meter Nordmanntanne sind laut Deister im Umlauf. Bei ihm kostet der Baum 19 Euro. Ein Euro mehr als noch im vorigen Jahr, doch die Kosten steigen eben auch. Die Mitarbeiter stünden stundenlang draußen in der Kälte und müssen entsprechend anständig entlohnt werden. Eine Kostensteigerung sieht Deister vor allem bei den Netzen: Deren Einkaufspreis habe sich verdreifacht.

Von Dirk Reitmeister