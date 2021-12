Tierfotograf Stefan Holzinger baute wieder einmal eine weihnachtliche Kulisse im Futterhaus in Hattorf auf und bot dort sein „Fellnasen-Shooting“ an. WAZ-Fotografin Britta Schulze dokumentierte die Aktion. Vor Ort war außerdem Tierbetreuerin und -bestatterin Vanessa Ramsay. Sie organisiert auf Wunsch „Sternen-Shootings“ mit todgeweihten Tieren – als Erinnerung an schöne gemeinsame Zeiten.