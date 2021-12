Wolfsburg

Für sie hat das Kultusministerium in der Pandemie kaum Regeln verhängt, trotzdem achten die Wolfsburger Kirchen bei den Weihnachtsgottesdiensten streng auf die Hygiene. „Unsere Ehrenamtlichen kontrollieren an den Eingängen die Maskenpflicht und überwachen permanent die Einhaltung des Sicherheitsabstandes von 1,5 Metern“, so Christian Berndt, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Auch Gottesdienste mit 2G und 3G-Regeln werden stattfinden.

„Wir versuchen bewusst, soweit es geht auch Ungeimpfte mit einzubeziehen“, sagt Berndt. Die bisherige Erfahrung sei aber, dass die 2G-Gottesdienste beliebter sind und als sicherer wahrgenommen werden. Darüber hinaus braucht es für viele Weihnachtsgottesdienste telefonisch oder online eine Anmeldung. Berndt wirbt um Verständnis: „Aufgrund des Ansteckungsrisikos haben wir wesentlich geringere Kapazitäten.“ Dafür gibt es aber Hoffnung auf Weihnachtsgesang: „Bei uns im Kirchenkreis erlauben wir grundsätzlich das Singen mit Maske, aber jeder Kirchenvorstand entscheidet darüber selbst.“

Wolfsburger Kirchenoberhäupter: Ulrich Lincoln, Propst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist in Vorsfelde, Dechant Thomas Hoffmann von der katholischen Pfarrei St. Christophorus und Christian Berndt, Superintendent des evangelisch-lutherischen Kirchenkreises Wolfsburg-Wittingen. Quelle: Boris Baschin

Gesang nur mit Maske oder eingeschränkt

„Bei uns singen nur die Kantoren etwas vor“, so Ulrich Lincoln, Propst der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde St. Petrus/Heiliggeist in Vorsfelde. „Wir wissen um die Gefahr.“ Es gebe keinen Gemeinde- und Chorgesang. Die Chormitglieder würden unter dieser Entscheidung sehr leiden: „Vielen fehlt damit ein wichtiges Ziel und eine Aufgabe in dieser schweren Zeit.“ An Heiligabend finden die Angebote mit 3G-Regeln und Voranmeldung statt. Eine Ausnahme ist der Gottesdienst im Gemeindezentrum Wendschott um 18 Uhr – ohne 3G und ohne Voranmeldung.

Proben laufen bereits: Das Krippenspiel von St. Christophorus wird an Weihnachten live auf Youtube gezeigt. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Hoher Andrang bei Weihnachtsgottesdiensten erwartet

Für Weihnachten rechnet die katholische Pfarrei St. Christophorus mit einem sehr hohen Andrang. „Daher ist für unsere Weihnachtsgottesdienste eine Voranmeldung nötig“, so Dechant Thomas Hoffmann. Bis auf kleine Lücken sei leider alles schon ausgebucht. Bei den Gottesdiensten der Pfarrei gelten ebenfalls 1,5 Meter Sicherheitsabstand und FFP2-Maskenpflicht.

Diese Open-Air- und Online-Gottesdienste gibt es an Heiligabend Open-Air-Gottesdienste: Heilig-Geist-Kirche, Klieversberg, 16 Uhr – Open-Air- Familiengottesdienst, Pastor Erdwiens Sülfeld, Markuskirche, 14.30 Uhr – Open-Air-Gottesdienst mit Grippenspiel, Pastor Eimterbäumer, siehe www.kirche-suelfeld.de, Anmeldungen empfohlen Wettmershagen, St. Johannes d. T., 15.30 Uhr – Open-Air-Gottesdienst, Pastor Eimterbäumer Hattorf, St. Nicolai-Kirche 15 und 16 Uhr – Krippenspiel-Open-Air-Gottesdienst, Pastor Bach Kirchengemeinde St. Maria St. Cyriakus Groß Twülpstedt, 15 Uhr – Christvesper auf dem Kirchhof St. Andreas-Gemeinde Velpke, 15.30 Uhr – Gottesdienst mit Krippenspiel hinter dem Gemeindezentrum Velpke, 16 Uhr – Gottesdienst auf der Wiese neben der Christuskirche Mackendorf, 17 und 22 Uhr – Gottesdienst auf der Wiese hinter dem Gemeindezentrum Velpke Online-Gottesdienste: St. Thomas-Gemeindehaus, Nordstadt 15 Uhr – Krippenspiel online (nicht vor Ort); siehe www.nordstadt-gemeinde.de, Pastor Probst und Konfirmand:innen Livestream St. Christophorus Krippenspiel, Beginn jeweils um 16 Uhr – (YouTube) und um 18 Uhr (YouTube) Krippenspiel am Heiligabend in St. Petrus Vorsfelde, 14 Uhr (YouTube)

Weihnachten gibt es in Wolfsburg auch Gottesdienste im Livestream

In einer Frage sind sich Hoffmann, Lincoln und Berndt einig: Wer unangemeldet zu einem der Gottesdienste mit Anmeldepflicht erscheint, hat kaum eine Chance auf Einlass. Für alle, die es deshalb nicht zum Weihnachtsgottesdienst schaffen, gibt es aber einen Plan B. „Wir haben zum Beispiel Open-Air-Gottesdienste und Videogottesdienste auf die Beine gestellt“, so Berndt. Die St.-Christophorus-Kirche streamt zum Beispiel an Heiligabend ihr Krippenspiel auf YouTube. Die Proben laufen bereits. Alle Streams und Open-Airs der Kirchen an Weihnachten finden Sie in unserer Infobox.

Von Niklas Jan Engelking