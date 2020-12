Weihnachten und Corona: 24 witzige und einfache Ideen für die Adventszeit

Wolfsburg

Kein Weihnachtsmarkt in Wolfsburg, keine Eislaufbahn in der Autostadt und keine Weihnachtsfeiern: In diesem Jahr fällt wegen Corona einiges aus, was in den letzten Jahren einfach zu Weihnachten und dem Advent gehört hat. Doch deswegen traurig sein und die Tage bis zum Heiligen Abend abwarten? Nicht mit der WAZ!

In der Serie „ Weihnachten und Corona“ erzählen nicht nur Wolfsburger, wie sie sich auf das Fest unter den besonderen Bedingungen vorbereiten. Wir wollen Ihnen mit Interviews und Listen auch Tipps für die Adventszeit und die Feiertage geben. In der ersten Folge der Serie präsentiert Elke Josch aus Reislingen ihren Achtsamkeitskalender. Daran angelehnt, stellt WAZ-Volontärin Ann Kathrin Wucherpfennig 24 Ideen für den Advent vor.

24 witzige und einfache Ideen für den Advent

1. Das erste Türchen vom Adventskalender öffnen und sich auf 23 weitere Überraschungen freuen.

2. Falls noch nicht passiert: Wohnung dekorieren und es sich gemütlich machen.

3. Den Kindern eine Weihnachtsgeschichte vorlesen oder selber ein schönes Buch in die Hand nehmen.

4. Wunschliste aufschreiben – und Geschenkideen notieren.

5. Die Stiefel putzen und auf den Nikolaus warten.

6. Süßigkeiten vom Nikolaus verputzen.

7. Auch wenn in Wolfsburg kein Weihnachtsmarkt stattfindet: Ein Bummel durch die geschmückte City ist trotzdem schön.

Den Ofen anmachen und Kekse backen

8. Beim Weihnachtslied laut mitsingen.

9. Kekse backen und verzieren.

10. Kreativ sein: Malen, basteln oder mit Window-Color die Fenster schmücken.

11. Eine virtuelle Weihnachtsparty veranstalten.

12. Weihnachtsfilme ansehen.

Weihnachtsserie der WAZ In der Serie „ Weihnachten und Corona“ erzählen Wolfsburger, wie sie sich auf das Fest vorbereiten, auf welche Traditionen sie nicht verzichten wollen und mit wem sie den Heiligen Abend verbringen. Dabei könnte das Fest zur Belastungsprobe werden – für Pärchen, Alleinstehende und Familien. Die Wolfsburger Psychologin Daniela Ehrenberg erklärt, wie sich Corona auswirkt und wie ein Stimmungstief umgehen werden kann. Stress mit dem Partner? Unzufrieden mit den Geschenken? Für diese Fragen ist die Mediatorin Katharina Gronau zuständig. In einem Gespräch mit der WAZ erläutert die Konfliktmanagerin, welche Strategien bei einem Streit helfen und welche Themen an Weihnachten nicht angesprochen werden sollten. Diese und weitere Geschichten lesen Sie in der Wolfsburger Allgemeinen Zeitung und unter www.waz-online.de.

13. Ein Heißgetränk seiner Wahl genießen.

14. Lebkuchenhaus bauen.

15. Einen Spaziergang machen.

16. Das Jahr lief natürlich nicht wie geplant. Deshalb: Auf das Positive konzentrieren und überlegen, was gut gelaufen ist.

Noch im alten Jahr die guten Vorsätze notieren

17. Einen Spiele-Nachmittag mit einem Freund machen – oder virtuell in einer großen Runde.

18. Geschenke einpacken oder Weihnachtskarten verschicken.

19. Gebrannte Mandeln selber zubereiten.

20. Gute Vorsätze für das neue Jahr notieren.

21. Die letzten Besorgungen machen.

22. Baum aussuchen und (wer es kann) selber schlagen.

23. Den Baum dekorieren und die Geschenke darunter platzieren.

24. Die Füße hochlegen und Weihnachten genießen.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig