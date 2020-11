Stadtmitte

Es sind die kleinen Freuden, die in schwierigen Zeiten für Lichtblicke sorgen. So wie das Projekt von Myrjam Saliovski, Inhaberin des Hotels „Goldenen Henne“ in der Kleiststraße. Seit vielen Jahren macht sie gemeinsam mit ihrem Mann Djuliano anderen Menschen an Weihnachten eine Freude: Sie kochen ein Weihnachtsmenü und verteilen Päckchen. Das soll auch in diesem Jahr so sein – wenn auch ein bisschen anders. Denn, wegen Corona kann das traditionelle Weihnachtsessen für Alleinstehende in der Christuskirche nicht wie sonst stattfinden. Doch Unterstützer für das Projekt brauchen sie in jedem Fall.

Seit mittlerweile 17 Jahren engagieren sich die Saliovskis an Weihnachten für alleinstehende Menschen und kochen an Heiligabend ein Essen. Ein gemeinsames Abendessen wird es voraussichtlich in diesem Jahr an der Christuskirche nicht geben können, aber an Ständen soll das Gericht verteilt werden. Deshalb liefern die beiden Wolfsburger ihr Essen in To-go-Boxen an die Christuskirche. Denn, die Saliovskis wollen sich nicht unterkriegen lassen. Sie sind zum zweiten Mal vom Lockdown betroffen. „Die Zeit wollen wir nutzen, um unsere sozialen Projekte am Leben zu halten“, sagt Myriam Saliovski.

Mitmachen bei der Weihnachtsaktion: So einfach geht es Eine Weihnachtskarte mit einem Gruß oder einem Gedicht versehen und zusammen mit dem Päckchen oder einer Weihnachtstüte im Hotel „ Goldene Henne“ abgeben. Dafür sind diese Termine vorgesehen: Donnerstag, 26. bis Samstag, 28. November, von 17 bis 20 Uhr und Sonntag, 29. November von 11 bis 14 Uhr. Sollte der Lockdown im Dezember aufgehoben sein, können die Päckchen zu den regulären Öffnungszeiten der Goldenen Henne abgegeben werden. Diese sind montags 18 bis 21 Uhr, mittwochs bis samstags 18 bis 21 Uhr und sonntags 11.30 bis 14.30 Uhr.

Jeder Besucher soll neben einem Weihnachtsessen auch ein kleines Geschenk bekommen. Erstmalig fand die Geschenk-Aktion vor zwei Jahren statt, und die „Resonanz hat mich sehr bewegt“, berichtet Myrjam Saliovski. Über 400 Geschenke wurden bei dem Paar abgegeben. Viel mehr als erwartet. So dass im Anschluss noch Bewohner in Altenheimen und sozialen Einrichtungen beschenkt wurden.

Djuliano Saliovski in der Küche des Hotels: Er wird an Weihnachten für die Aktion kochen. Quelle: Britta Schulze

Und auf rege Unterstützung hoffen die Saliovskis auch diesmal. „Die Aktion darf nicht ausfallen, denn für viele Menschen ist gerade dieses Jahr besonders bedrückend“, berichtet die Hotelinhaberin. Genaue Vorgaben zu dem Inhalt der Päckchen möchte das Paar nicht machen, aber ein paar Hinweise geben: „Die Pakete sollten nicht zu groß sein, weil wir sie transportieren müssen“, sagt Saliovski. Und besonders wichtig: Das Geschenk sollte einen persönlichen Gruß enthalten. Ein Weihnachtskarte mit einem Gedicht oder Grüßen zum Weihnachtsfest. Eingepackt werden kann beispielsweise Weihnachtsgebäck, Teelichter, Schokolade oder auch etwas Selbstgebasteltes. Ein Versprechen geben die Saliovskis schon jetzt: „Jedes Päckchen wird verteilt – wieviele es auch werden.

