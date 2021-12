Wolfsburg

2019 ist Sibylle Schreibers Buch „Vom Lachen über den Tod“ im Ehrlich-Verlag erschienen, im Herbst des selben Jahres fand die erste Lesung im Hospiz in Wolfsburg statt – doch dann bremste Corona die weiteren geplanten Veranstaltungen aus. „Trotzdem sind durch den Verkauf des Buches bisher 3100 Euro zusammengekommen“, sagt die Autorin. Diesen Betrag überwies sie jetzt quasi als Weihnachtsgeschenk an den Hospizverein. Komplett. Und sie entschuldigte sich dafür sogar noch: „Es ist leider nicht so viel geworden, wie ich gedacht hatte.“

Wahre Geschichten schleudern dem Tod ihr Lachen ins Gesicht

Das Geld zu behalten, das wäre für die nebenberufliche Schriftstellerin nicht in Frage gekommen. Weil das Buch nicht (nur) ihrer Fantasie entspringt: „Es sind alles im Kern wahre Geschichten von echten Menschen und ihren Schicksalen“, erklärt die Fallersleberin. Anne Breier, die im Hospiz beschäftigt ist, hatte den Anstoß für das Buch gegeben. „Sie ist hier der echte Weihnachtsengel!“, betont die Autorin. Auch Palliativ-Pflegerin Anke kommt im Buch vor. Sie gehörte gemeinsam mit Anja, die an ALS erkrankt war, zu den ersten Fans der Autorin, die vor allem für Kriminal-Kurzgeschichten mit rabenschwarzem Humor bekannt war. Gemeinsam beschlossen die Frauen, dass es Zeit war für ein Buch mit Geschichten von Menschen, die dem Tod „ihr Lachen ins Gesicht schleudern“ – wie Anja. Die Premiere-Lesung im Oktober 2019 erlebte sie leider nicht mehr.

Die Premierenlesung im Wolfsburger Hospiz des Buches „Vom Lachen über den Tod" mit Sibylle Schreiber war im Herbst 2019. Quelle: Britta Schulze

Es ist auch ein Buch über das Leben im Hospiz. Das Leben, das hier letztlich eigentlich eine viel größere Rolle spielt als der Tod und vielleicht auch als in anderen Häusern. Das macht gerade Sibylle Schreibers Buch deutlich. Wer nicht nur lachen, sondern auch etwas lernen will, für den erklärt die Autorin in Fußnoten vieles rund um die Palliativmedizin, was sie selbst nicht kannte oder wusste. „Das war mir wichtig!“, sagt sie, „dieser ernste, medizinische Hintergrund.“

Autorin Sibylle Schreiber: „Das Buch hat Kraft gekostet, es hat mir aber auch Kraft gegeben.“ Quelle: Britta Schulze

Viele Gespräche hat sie vor dem Schreiben geführt. „Die Pflegekräfte brennen für ihren Job“, betont sie. „Hier bist du nicht nur eine Nummer, nicht nur eine Diagnose – die Mitarbeitenden kennen deine Biographie.“ Und das macht vieles möglich. „Ich dachte früher, in so einem Haus passiert doch nichts“, gesteht Sibylle Schreiber. Ihr Buch aber erzählt jetzt eine ganz andere Geschichte. Die wahre. Und – passend zu Weihnachten – von Geschenken. Keine kostspieligen, etwas viel Wertvolleres: Noch einmal den Duft eines gebratenen Hähnchens riechen, wenn der Marktbeschicker seinen Wagen extra vor dem Hospiz abstellt. Noch einmal ein Konzert erleben. Sich über in Schmetterlingsform geschnitzte Möhren freuen. Und: lachen können. „Der Geist der Weihnacht, das ist der Geist im Hospiz. Immer!“, sagt Schreiber. „Es hat Kraft gekostet, mit so vielen Schicksalen konfrontiert zu sein, aber es hat mir auch Kraft gegeben.“

Ihr Buch gibt es noch per Internet-Bestellung beim Ehrlich-Verlag, und die Erlöse werden weiterhin ans Hospiz fließen, verspricht sie. Schreiber weiß: „Das Hospiz könnte ohne Spenden gar nicht existieren. Das muss man den Leuten immer mal wieder ins Gedächtnis rufen.“ Geschäftsführer Lucas Weiß, Anke Breier und Pflegedienst-Leiter Danny Hase freut der Zuspruch. Ein Teil des Geldes wird für eine Kinderspielecke im Stammhaus verwendet, die ein Tischler 2022 realisieren soll. „Auch wenn wir in Heiligendorf neu bauen, das Haus in der Innenstadt wird immer wieder neu renoviert“, verspricht die Geschäftsführung. Mehr Platz sei dringend notwendig, denn 2021 habe man wieder mehreren Familien absagen müssen.

Noch mehr Geschenke: Eine Wolfsburger Berufsschule brachte ein Lebkuchenhaus vorbei und eine Privatperson spendete die Weihnachtspyramide. Quelle: privat

Von den 13 Betten in der Eichendorff-Straße sind momentan 11 belegt. „Wir werden versuchen, unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen zusammen Weihnachten zu feiern“, sagt Lucas Weiß. Um 15 Uhr ist eine Andacht geplant, mit Heidrun Schäfer und Pastor i.R. Ulrich Braun. „Und die Ehrenamtlichen geben bei der Begleitung einfach alles“, betont Weiß. „Wolfsburg ist durch sein Team ein ganz besonderes Hospiz, das ist ein wahres Weihnachtsmärchen“, betont der Geschäftsführer.

Von Andrea Müller-Kudelka