Der Krieg in der Ukraine ist in vollem Gange. In diesem Zuge hat Bundeskanzler Olaf Scholz ein „Sondervermögen“ von 100 Milliarden Euro zur Stärkung der deutschen Verteidigungsfähigkeit angekündigt. Und auch das Thema Wehrpflicht steht zur Debatte. Wolfsburgs Bundestagsabgeordnete positionieren sich...