Diese Diebe haben es auf das teure Edelmetall abgesehen: Unbekannte stahlen in der Nacht zu Dienstag Teile eines Kraftstromkabels aus Kupfer, das auf einer Baustelle in Detmerode lagerte. Die Polizei geht davon aus, dass die Täter bei gestört wurden. Denn sie ließen Kabelstücke nahe eines Parkhauses zurück.

Aktuell werden die Detmeroder Hochhäuser Don Camillo und Peppone saniert. In diesem Zuge werden auch neue Stromkabel verlegt. Hinter einem Bauzaun lag das schwere und teure Starkstromkabel, auf das es die Ganoven abgesehen hatten. Sie kletterten in der Nacht zu Dienstag über den Bauzaun und machten sich über die Beute her.

Die Täter schnitten das Kabel in kleine Stücke, um es besser transportieren zu können

Sie stahlen rund 100 Meter von dem aus Kupfer bestehenden Kraftstromkabel, das sie in abtransportierbare Stücke schnitten. „Anscheinend wurden sie dabei gestört, denn sie ließen einen Großteil der Stücke vor einem in der Nähe befindlichen Parkhaus zurück“, sagt Polizeisprecher Thomas Figge. Der Schaden soll im mittleren fünfstelligen Bereich liegen, aber eine genaue Schadenserhebung finde derzeit statt.

Schwer und unhandliche: Auf Rollen gelagertes Starkstromkabel. Quelle: Thomas Freiberg

Die Polizei hofft darauf, dass Anwohner verdächtige Personen beobachtet haben. Auch ist davon auszugehen, dass die Täter mit einem größeren Fahrzeug vor Ort waren, um ihre Beute abtransportieren zu können. Möglicherweise ist Zeugen ein solches Fahrzeug aufgefallen. Hinweise nimmt die Polizeiwache in der Heßlinger Straße unter der Rufnummer 05361/4646-0 entgegen.

Edelstahl-Diebstähle: Es verschwinden immer wieder Katalysatoren

Edelmetall-Diebstähle kommen häufiger vor: Unter anderem gab es in Wolfsburg im Frühjahr ein Serie von Katalysatoren-Klau. In einem Kat befinden sich geringe Mengen von Platin, Palladium und Rhodium, die sich auf einen Wert von gut 200 Euro summieren können.

