Stadtmitte

Das Konzert von Laith Al-Deen im Kulturzentrum Hallenbad am Samstag, 7. Dezember, fällt aus. Aber auch der Auftritt danach in Erfurt kann nicht stattfinden. Aus Krankheitsgründen. Das Hallenbad bedauert das, aber auch der Sänger selbst.

„Lasst uns das Konzert nachholen“

Er schreibt: „Liebe Wolfsburg- und Erfurt Konzertbesucher, zum ersten Mal in meiner Karriere habe ich gestern ein Konzert in der Mitte abgebrochen, weil mich eine Virusinfektion total niedergestreckt und mir die Stimme genommen hat. Ich möchte nur 100 Prozent Konzerte geben, deshalb lasst uns das genau so in Bälde nachholen. Eure Tickets behalten ihre Gültigkeit, mein Team checkt schon die Nachholtermine und ihr werdet hier informiert!

Vielen Dank für euer Verständnis und ich wünsche euch ein entspanntes, „stimm“ungsvolles Jahresende!“

Von der Redaktion