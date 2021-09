Wolfsburg

Das Amtsgericht Wolfsburg hat einen 54-jährigen Frührentner aus Rühen zu einer Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monaten auf Bewährung für vier Jahre verurteilt, weil er in mindestens elf Fällen kinder- und jugendpornographische Dateien verschickt und in mindestens zwölf Fällen besessen hat.

Der Mann bestritt vor Gericht seine pädophilen Neigungen

Im Rahmen einer Hausdurchsuchung fand die Polizei bei einem Frührentner aus Rühen (54) mehr als 1200 Dateien mit kinder- oder jugendpornographischen Bildern und Videos. Der Mann zeigte sich geständig, bestritt aber vor Gericht pädophile Neigungen: „Ich weiß auch nicht mehr, warum ich das Zeugs runtergeladen habe. Ich pflege rund um die Uhr meine demente Mutter, da bin ich ans Haus gefesselt. Infolge eigener Erkrankungen leide ich sowieso unter Impotenz. Ich werde sowas nie wieder machen“, beschwor er vor Gericht.

Die Richterin verdeutlichte dem Geständigen die Schwere dieses Verbrechens: „Sie schaden diesen Kindern durch die Weiterverbreitung solcher Dateien für ihr ganzes Leben. Wie würden Sie sich denn fühlen, wenn jemand ohne ihre Zustimmung Nacktbilder von Ihnen macht und ins Internet stellt? Diese Kinder sind für ihr Leben lang geschädigt.“

Seit diesem Jahr gibt es härtere Strafen

Der Staatsanwalt stellte klar, dass allein der Besitz einer einzigen solchen Datei seit diesem Jahr als Verbrechen eingestuft wird, das als Mindeststrafe eine Haftstrafe von einem Jahr vorsieht. Zur Verdeutlichung: Bei dem Angeklagten wurden mehr als 1242 Dateien aufgefunden. Da die zu verhandelnden Straftaten aber noch vor Juni 2020 begangen wurden, gilt hier noch die alte, mildere Rechtslage. Der Angeklagte hat zwar bereits zwölf andere Vorstrafen (Betrug, Unterschlagung, Erpressung, Verleumdung, falsche Verdächtigung, unerlaubtes Entfernen vom Unfallort etc.) aus den Jahren 1997 bis 2006. Jedoch ist er bisher nicht wegen pädophiler Delikte aufgefallen und insgesamt seit mittlerweile 15 Jahren unauffällig geblieben.

Die Vorsitzende Richterin ging mit ihrem Urteil noch über das von der Staatsanwaltschaft geforderte Maß (ein Jahr und drei Monate Haft) hinaus und verurteilte den 54-Jährigen zu einem Jahr und sechs Monaten Haftstrafe auf Bewährung mit folgender Begründung: „Sie hatten hier Glück, wenn man das so sagen darf, dass Sie noch vor der verschärfenden Gesetzesänderung erwischt wurden. Sonst säßen Sie jetzt vor dem Landgericht. Die Bewährung verhänge ich für vier Jahre statt der sonst üblichen drei.“ Darüber hinaus verurteilte sie den Angeklagten zu einer Geldstrafe von 1000 Euro an einen Verein, der Clowns finanziert, die kranke Kinder in Krankenhäusern aufmuntern.

Von swi