Wegen Coronavirus: Erste Absagen für Klassenfahrten

Wolfsburg

Wegen des Coronavirus wird an Wolfsburger Schulen über anstehende Klassenfahrten diskutiert. Mehrere Eltern haben bereits Bedenken gegen Reisen ihrer Kinder ins Ausland gemeldet. Sogar die Aufnahme von Gastschülern aus Italien stößt vereinzelt auf Ablehnung – es ist im Moment das am stärksten vom Coronavirus betroffene Land in Europa.

An der Neuen Schule ist für Mitte Mai eine verpflichtende Fahrt des neunten Jahrgangs nach Montefiascone nördlich von Rom geplant. Die Region in Italien sei nicht als Corona-Risikogebiet eingestuft, betont Schulleiter Klaus-Peter Nieschulz. Trotzdem hätten einige Eltern angekündigt, dass sie ihre Kinder nicht mitfahren lassen wollen. „Das sind Fragen, mit denen wir zunehmend konfrontiert werden“, sagt Nieschulz.

Einige Eltern wollen keine Gastschüler aus Italien aufnehmen

Bereits Mitte April ist an der Neuen Schule ein Gegenbesuch italienischer Schüler in Wolfsburg geplant. Auch für diesen Fall haben laut dem Schulleiter einige Eltern erklärt, dass sie keine Gastschüler bei sich aufnehmen wollen – aus Sorge vor dem Coronavirus. Die Schule berät derzeit noch, wie sie mit dieser Situation umgehen soll. „Solange das Robert-Koch-Institut für die betroffenen Regionen keine Warnung ausgibt, fahren wir und nehmen auch Gäste auf“, stellt Nieschulz klar. Eine Absage käme einer Diskriminierung ausländischer Schüler gleich – das passe nicht zu Wolfsburg.

Der siebte Jahrgang der Heinrich-Nordhoff-Gesamtschule (HNG) ist am Sonntag zu einer einwöchigen Skifreizeit nach Vorarlberg in Österreich aufgebrochen. Das Reiseziel liegt nicht in einem Risikogebiet. „Aber Italien ist in der Nähe. Ich finde das verantwortungslos“, sagt eine Mutter, deren Kinder nicht an der freiwilligen Skifreizeit teilnehmen. Auch andere Eltern haben sich ihr zufolge die Frage gestellt, ob die Reise angesichts steigender Corona-Infektionen nicht hätte abgesagt werden müssen.

Schulleitung steht in Kontakt mit Gesundheitsamt

Nach Angaben der Landesschulbehörde hat die HNG-Schulleitung vor der Abreise nach Österreich Kontakt mit der Behörde, dem Hotelier sowie dem Gesundheitsamt vor Ort aufgenommen und auch eine Elternabfrage gestartet. Dabei sei den Eltern auch der Rücktritt von der Reise angeboten worden. „Von diesem Angebot hat allerdings niemand Gebrauch gemacht“, sagt Bianca Trogisch, Pressesprecherin der Landesschulbehörde. Auch der Schulelternrat sei bei allen Schritten eingebunden gewesen. „Gegenüber der Schule wurden bisher keinerlei Bedenken oder Beschwerden geäußert“, so Trogisch. Die Lehrkräfte vor Ort seien in permanentem Kontakt mit dem Gesundheitsamt und achteten auch auf die Einhaltung der Hygieneregeln. Alle mitgereisten Personen seien gesund.

Der Landesschulbehörde in Hannover liegen bislang keine Informationen vor, dass eine Klassenfahrt einer Wolfsburger Schule wegen des Corona-Virus abgesagt wurde. Die Entscheidung über eine Absage oder einen Abbruch einer Klassenfahrt sei grundsätzlich Aufgabe der jeweiligen Schule in Absprache mit den Erziehungsberechtigten. Die Behörde stehe den Schulen beratend zur Seite.

Klassenfahrten und Corona-Virus Über Klassenfahrten entscheiden die Schulen in Niedersachsen eigenständig. Das Kultusministerium empfiehlt den Schulen in einem Informationsschreiben zum Thema Coronavirus, „in eine enge Abstimmung mit den Erziehungsberechtigten zu gehen“. Der Gesundheitsschutz der Schülerinnen und Schüler habe oberste Priorität und im Zweifel Vorrang. Es wird empfohlen, dass sich die Schulen mit Hilfe der Reise- und Sicherheitshinweise des Auswärtigen Amtes sowie auf der Internetseite des Robert-Koch-Institutes ( RKI) informieren. Das Kultusministerium beobachtet eine „verständliche Verunsicherung hinsichtlich der Durchführung von Klassen- und Skifahrten in Gebiete, die als Risikogebiete gelten oder die in die Nähe von Risikogebieten führen“.

Lesen Sie auch:

Von Florian Heintz