Wegen Corona: Atemschutzmasken sind in Wolfsburg Mangelware

Die ersten bestätigten deutschen Corona-Fälle in Bayern lassen die Angst vor dem Virus auch in Wolfsburg wachsen. Erstes kurioses Anzeichen: In vielen Apotheken in der Stadt sind Atemschutzmasken mittlerweile restlos ausverkauft. Dabei gebe es für Panik keinen Anlass, sagen Experten. Deutschland sei auf das Coronavirus bestens vorbereitet und die normale Grippe weitaus gefährlicher, betonen die Vertreter des Gesundheitssystems.

Verkaufsschlager Atemschutzmaske

Doch die rationalen Beteuerungen von Robert-Koch-Institut und Co. scheinen angesichts des emotionalen Themas breite Wirkung zu verfehlen. Das zeigt ein Blick in die Apotheken. Atemschutzmasken, wie sie in Asien mittlerweile teilweise zum alltäglichen Anblick geworden sind, sind mittlerweile auch in Wolfsburg Mangelware. Restlos ausverkauft, meldet etwa die Galerie-Apotheke, sogar beim Großhändler sei keine Bestellung mehr möglich gewesen, weshalb man sich nun direkt an den Hersteller wendet.

Chinesen schicken Masken oft in die Heimat

„Wir haben gerade wieder mehrere hundert Masken bestellt, im Moment sind wir ausverkauft“, berichtet auch Dr. Henrik Dörschner, Inhaber der Porsche-Apotheke. In den Vorjahren, als „nur“ die normale Grippe wütete, sei dies nicht der Fall gewesen. Interessant: Viele Käufer decken sich regelrecht mit den Masken ein. „Die Leute kaufen oft große Mengen, manchmal hundert auf einmal“, berichtet Dörschner. Unter ihnen sind oft Chinesen, welche die Masken zur Familie in die Heimat schicken – dort sind die Maske angesichts der Virusepidemie knapp geworden.

Panik ist unangebracht

Grund für die ungewöhnliche Nachfrage ist für Dörschner mehr die Berichterstattung über das Virus als das Virus selbst. „Die herkömmliche Grippe ist erheblich gefährlicher“, stellt er klar. Todes- und Infektionsrate seien um ein Vielfaches höher. Das sieht auch Gunter Nabel, Inhaber der Widukind Apotheke, so. „Es gibt sicherlich gute Gründe, so eine Maske zu tragen, eine Viruserkrankung in China gehört nicht dazu“, sagt er. Angst oder Panik sei im Zusammenhang mit dem Coronavirus unbegründet.

VW streicht Dienstreisen

Obwohl Deutschland, wie die Behörden betonen, gut vorbereitet ist, werden hierzulande für den unwahrscheinlichen Fall einer Epidemie natürlich weitere Vorkehrungsmaßnahmen getroffen. Volkswagen beispielsweise hat Dienstreisen von und nach China präventiv ausgesetzt, in Peking ist für die Mitarbeiter in den nächsten Wochen Home-Office angesagt und das Unternehmen hat den Mitarbeitern detaillierte Verhaltens- und Hygienetipps an die Hand gegeben.

Klinikum besitzt Notfallplan

Auch das Klinikum Wolfsburg ist gewappnet. „Wir sind auf Patienten, die mit einem Verdacht auf den Corona-Virus kommen sollten, gut vorbereitet. Wie bei allen Verdachtsfällen von vergleichbaren Infektionskrankheiten informieren wir das für solche Fälle zuständige Gesundheitsamt der Stadt und arbeiten nach einem Notfallplan für besondere Infektionen. Dieser ist beispielhaft bereits beim Auftreten der Vogel- und Schweinegrippe angewendet und wird laufend aktualisiert“, erklärt Dr. Bernadett Erdmann, Chefärztin der Zentralen Notaufnahme. In dem Plan sei zum Beispiel genau festgelegt, wie betroffene Patienten bei einer erforderlichen stationären Behandlung untergebracht und untersucht werden.

Normale Grippe ist deutlich gefährlicher

Diese spezifischen Untersuchungen seien allerdings sowieso nur bei Menschen mit Symptomen des Coronavirus erforderlich, die Kontakt zu einer am Virus erkrankten Person, oder Menschen mit Symptomen, die sich vor Kurzem im Risikogebiet aufhielten, hatten. „Patienten, auf die dies nicht zutrifft, bitten wir weiterhin zunächst ihren Hausarzt aufzusuchen und auch die allgemein gültigen Hinweise bei einer Grippeerkrankung zu beachten“, sagt Erdmann. Und auch was die Prävention angeht, sind dieselben Maßnahmen wie bei der normalen Grippe zu ergreifen. „Handhygiene ist das A und O“, betont Dörschner. Und die sollte während der aktuellen Grippewelle generell jeder walten lassen.

