Für die Sportvereine in Wolfsburg gelten von Mittwoch an neue Einschränkungen. Die Stadt beschränkt unter andere die Personenzahl für den Sportbetrieb in der Halle und im Freien, will aber Mannschaftssport weiter ermöglichen.

Grundsätzlich empfiehlt die Stadt, ab einem Inzidenzwert von 35 Sport im Freien auszuüben und Hallensport soweit wie möglich einzuschränken sowie die Umkleide- und Duschräume zu schließen. Bei der Sportausübung muss ein Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden und die Personenzahl wird abhängig von der Raumgröße begrenzt: in Kleinstsporthallen (Gymnastikräumen) sind zehn Personen zulässig, in Einfeldhallen 20 Personen, in Zweifeldhallen 40 Personen und in Dreifeldhallen 60 Personen.

Die Sportausübung im Trainingsbetrieb mit Kontakt in Gruppen wird auf bis zu 20 Personen in der Halle und bis zu 30 Personen im Freien beschränkt. Für den Spielbetrieb mit Kontakt in Gruppen gelten Obergrenzen von 30 Personen in der Halle und 40 Personen im Freien.

Die Wolfsburger Sportvereine haben mit den Maßnahmen gerechnet und sehen keine Schwierigkeiten in der Umsetzung. „Sobald wir die offizielle Mitteilung von der Stadt haben, werden wir die Regeln anpassen und an die Trainer weitergeben“, sagte Raphael Wehnert vom VfB Fallersleben.

Beim MTV Vorsfelde hat der stellvertretende Vorsitzende Fabian Gerwich Vandrey mit noch strengeren Maßnahmen gerechnet. Denn die Schließung der Umkleidekabinen und Duschen sei keine Vorgabe, sondern eine Empfehlung. „Jedoch sind manche Passagen unklar“, so Vandrey.

Beim Training in Wolfsburg wird ständig gelüftet

In den Hallen dürfen je nach Größe zehn bis 60 Sportler trainieren. Der VfB Fallersleben hat eine Einfeldhalle, in der sich 20 Personen aufhalten dürfen, und eine Dreifeldhalle, in die maximal 60 Sportler dürfen. „Eventuell werden kleinere Trainingsgruppen angeboten, aber ansonsten können wir die Akten von Mai und Juni wieder heranziehen“, sagt Wehnert. Zwischen den Kursen soll für eine ausreichende Belüftung gesorgt werden. „Wir haben schon jetzt immer das Fenster offen, denn Sport kann auch in dicken Pullovern gemacht werden“, sagt Vandrey.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig