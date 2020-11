Wegen Corona: Wolfsburger Schülerverkehr bekommt Finanzhilfe vom Land

Wolfsburg

Um die Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr in der Corona-Pandemie zu erhöhen, hat das Land Niedersachsen eine Sonderfinanzhilfe in Höhe von 30 Millionen Euro auf den Weg gebracht. Sie soll dabei helfen, dass Städte und Landkreise mehr Fahrzeuge zu den Hauptverkehrszeiten einsetzen und zusätzliche Schutzmaßnahmen erarbeiten können. Das Geld wird auch in Wolfsburg dringend benötigt.

„Gerade zu Stoßzeiten erkennt man schnell, dass es fast unmöglich ist die Mindestabstände in den Fahrzeugen einzuhalten“, erklärt die SPD-Landtagsabgeordnete Immacolata Glosemeyer. „Unser Ziel muss es daher sein, zusammen mit dem Tragen von Alltagsmasken den Schutz der Fahrgäste bestmöglich zu gewähren und Infektionen zu vermeiden.“ Die Gelder des Landes sollen schnell und möglichst unbürokratisch verteilt werden.

Das Geld des Landes soll dabei helfen, die zusätzlichen Busse in Wolfsburg zu finanzieren

Hans-Georg Bachmann, Fraktionsvorsitzender der Wolfsburger SPD-Stadtratsfraktion und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Stadtwerke, erklärt mit Blick auf die Situation in Wolfsburg: „Die WVG setzt seit Beginn der letzten Woche zusätzliche Busse zur Schülerbeförderung ein. Ich freue mich deshalb sehr, dass die Landesregierung die Kommunen nicht mit den Kosten allein lässt.“

„Der Schutz der Fahrgäste, insbesondere der Schülerinnen und Schüler, steht für uns an erster Stelle“, erklärt Glosemeyer abschließend. Wenn die Kapazitäten bei den Verkehrsunternehmen nicht ausreichen, seien der Einsatz von freien Kapazitäten der Touristikbranche oder die Herstellung eines landesweiten ‚Bus-Pools‘ eine mögliche Alternative.“

