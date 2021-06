Wegen Corona: Wolfsburger Klinikum macht 2020 über 3 Millionen Euro Minus

Wolfsburg

Das Wolfsburger Klinikum hat das schwierige Corona-Jahr mit einem Minus in Höhe von 3,17 Millionen Euro abgeschlossen. Der Hauptgrund: Das Krankenhaus konnte durch die Pandemie weniger Patienten versorgen. Das Defizit ist damit zwar höher als geplant, es liegt aber deutlich unter dem des Vorjahres (4,78 Millionen).

Krankenhäusern in ganz Deutschland geht es ähnlich

Mit seinem Jahresergebnis ist das Klinikum in guter Gesellschaft: „Es ist für alle Krankenhäuser kein einfaches Jahr gewesen“, betonte Wirtschaftsprüfer Matthias Robbers. Er stellte die Zahlen im Detail vor.

Die aktuelle Leistungsentwicklung 2021 des Klinikums Wolfsburg. Quelle: Klinikum Wolfsburg

Dass das Defizit größer als geplant ausfällt, ist in erster Linie auf die Pandemie zurückzuführen. Denn: Um Betten für mögliche Corona-Patienten freizuhalten, musste das Klinikum zeitweise andere geplante Behandlungen absagen. „Diese Vorgaben zur Vermeidung der Überlastung des Gesundheitssystems hatten zur Folge, dass ein deutlicher Rückgang in den Erlösen für stationäre und ambulante Leistungen sowie der sonstigen Erlöse zu verzeichnen war“, heißt es dazu im Geschäftsbericht.

Das Klinikum behandelte deutlich weniger Patienten stationär

Insgesamt hat das Klinikum 4864 Fälle weniger stationär behandelt als 2019, das entspricht einem Rückgang von 15 Prozent. Doch nicht nur die Zahl der stationären und auch ambulanten Patienten war 2020 deutlich geringer als im Vorjahr, bei den Wahlleistungen sind die Erlöse ebenso zurückgegangen. Darunter fallen zum Beispiel Zimmer mit Balkon oder separater Dusche, die die Patienten buchen können. Im hauseigenen Restaurant und Café nahm das Klinikum durch die lange Schließung für Besucher ebenfalls weniger Geld ein.

Die Bundesregierung hat mittlerweile sowohl für den stationären als auch den ambulanten Bereich Rettungsschirme auf den Weg gebracht, um die Corona-Folgen abzumildern.

Bei allen negativen Effekten der Pandemie und insbesondere der damit verbundenen zusätzlichen Belastung des Personals, gab es aber auch vereinzelte positive Auswirkungen. So erhielt das Klinikum beispielsweise mehr Erstattungen für Laborleistungen, die durch die Corona-Tests in größerem Maße nachgefragt waren.

Weniger Miet-Ärzte mussten aushelfen

Die Aufwendungen für das Personal haben sich 2020 zwar um 5,4 Prozent erhöht, gleichzeitig konnte Wirtschaftsprüfer Robbers dieser Zahl jedoch etwas Positives abgewinnen: Das Klinikum gab dadurch deutlich weniger Geld für Fremdpersonal aus. In den vergangenen Jahren waren teure Honorarkräfte mit verantwortlich für das große Minus am Jahresende. Auf die Miet-Ärzte musste das Klinikum zurückgreifen, um die Versorgung der Patienten trotz des Fachkräftemangels sicherzustellen.

Dieser bleibt in 2021 weiterhin ein Risiko für das Krankenhaus. Ebenso, wie die weiteren Auswirkungen der anhaltenden Corona-Pandemie. Gleichzeitig gibt es aber auch Grund zur Freude: Noch in diesem Jahr soll nach Verzögerungen endlich die neue Kinderklinik in Betrieb gehen.

Von Melanie Köster