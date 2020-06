Wegen Corona: Wolfsburger Brunnen waren außer Betrieb

Wolfsburg

Die Brunnen und Quellen entlang des Wasserlehrpfades im Wolfsburger Stadtwald werden von den Wolfsburgern gerne besucht. Jogger, Spaziergänger und Radfahrer nutzen die natürlichen Quellen, um sich mit Trinkwasser zu versorgen. Bislang waren die Quellen nach der Frostperiode im Betrieb. Doch in diesem Jahr bleib die Erfrischung an einigen Brunnen aus – wegen des Corona-Virus.

Corona-Maßnahme : LSW wollte Kontakte an Brunnen vermeiden

„Wir wollten während Corona die Anzahl der Kontakte minimieren“ sagt Birgit Wiechert, Pressesprecherin bei der LSW. Normalerweise werden die Brunnen nach der Frostperiode wieder in Betrieb genommen. Meistens um die Zeit an Ostern. „Der Libellengrund, die Käfertränke, der Schälchenstein und der Spechtbrunnen sind seit Pfingsten jetzt aber auch wieder in Betrieb“, sagt Wiechert. Am Köhlerbrunnen und am Brunnen mit der Oldtimer-Handschwengel-Pumpe müssen von der LSW noch Arbeiten vorgenommen werden, dort kann derzeit noch kein Wasser gezapft werden. „Das wird sich aber in den nächsten Tagen ändern“, so Wiechert.

Quellwasser hat besondere Qualität

Hintergrund: Die LSW betreut die Quellen und Brunnen im Wolfsburger Wald. Dazu gehört beispielsweise auch der „Brunnen zum Kaiserstuhl“ und der „Libellengrund“. Diese sind direkt an das Wolfsburger Trinkwassernetz angeschlossen, wie die Stadtwerke auf ihrer Homepage schreiben. Die bekannteste Quelle des Lehrpfads, die „Rotheburg-Quelle“, sei hingegen ein artesischer Brunnen mit Wasser aus gut 70 Metern Tiefe, das ganz besonders weich und sehr mineralhaltig sei.

