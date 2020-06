Wegen Corona: Reitbahn Frank kommt wohl nicht nach Wolfsburg

Wolfsburg

Das ist wirklich traurig: 39 Jahre kam die Reitbahn Frank nach Wolfsburg, in diesem Sommer wollte sie 40-jähriges Jubiläum feiern. Doch dann kam Corona und brachte alles durcheinander. Der Familienbetrieb kann in diesem Jahr wohl nicht kommen – „die vorgeschriebenen Abstandsregeln können wir nicht einhalten“, erklärt Juniorchef Bill Frank. Deshalb ist die Reitbahn weiter in ihrem Winterquartier in Erxleben und bleibt dort wahrscheinlich auch bis zur neuen Saison 2021.

Einziger Lichtblick in diesem Drama ist das kleine Rehkitz Ricky: Erntehelfer hatten es mutterseelenallein an einer Landstraße gefunden und brachten das Tierbaby Familie Frank – und die päppelt den kleinen Kerl jetzt auf. Mit der Flasche. Alle drei Stunden braucht Ricky etwas zu fressen.

Das Rehbaby war nicht größer als ein Kaninchen

Das Rehbaby war nicht größer als ein Kaninchen, als Bill Frank es bekommen hat: „Ich hatte schon viel Tiere, aber ein Rehkitz war noch darunter.“ Er habe in den vergangenen drei Wochen, seit Ricky bei ihm ist, viel gelernt. Mittlerweile frisst das Rehbaby schon Löwenzahn, Haselnuss-und Brombeerblätter. „Er hat sich toll entwickelt“, freut sich Bill Frank.

Das gilt natürlich ebenso für seine anderen rund 100 Tiere. „Allen geht es gut.“ Dafür sorgt auch die Gemeinde Erxleben: Sie stellt der Reitbahn kostenlos Wiesen zur Verfügung, damit Pferde und andere Vierbeiner dort grasen können. Das spart Futterkosten. Für die Rentiere wurde sogar der Feuerlöschteich abgesperrt – als es so heiß war, durften sie dort baden.

Die Tiere sind glücklich, Bill Frank nicht

Die Tiere sind glücklich, Bill Frank nicht. Dass er jetzt seit Monaten nicht unterwegs sein kann und keinerlei Einnahmen hat, gehe an die Existenz. Doch Gott sei Dank gibt es Unterstützung – auch aus Wolfsburg: Ohne diese Futter- und Geldspenden könnte das kleine Familienunternehmen nicht bestehen. Über diese Hilfe freut sich die Reitbahn: „In der Krise zeigt sich, wie viele treue Freunde wir haben“.

Viele Wolfsburger spenden nicht nur, sie besuchen die Reitbahn sogar in Erxleben, die sich darüber sehr freut. An den Schillerteich, an das Einkaufszentrum in Reislingen-Südwest, auf die Wiese an der Teichbreite oder andere Standorte in Wolfsburg kommt der Familienbetrieb in diesem Jahr wohl eher nicht. Die Corona-Beschränkungen seien mit Kindern einfach nicht einzuhalten.

„Soll ich Familien abweisen?“

„Soll ich Familien abweisen oder auf später vertrösten, wenn die Besucherhöchstgrenze auf dem Platz erreicht ist?, fragt Bill Frank. Das bringe er nicht übers Herz. In der Kutsche mit Abstand sitzen? Geht nicht. Kleinkinder ohne Begleitung auf dem Pferd reiten lassen ebenfalls nicht.

Mal ausprobieren ob ein Gastspiel in Wolfsburg vielleicht doch klappt? Der Aufwand sei zu groß. Zeitlich, aber auch finanziell. Vielleicht ändere sich die Lage und die Corona-Regeln werden gelockert – „ich behalte die Lage im Auge“, verspricht der Juniorchef. Vielleicht gibt es doch noch ein Wiedersehen in diesem Jahr. Mit Rehbaby Ricky.

Von Sylvia Telge