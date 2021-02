Nordstadt

Da im vergangenen Jahr zahlreiche Veranstaltungen wegen Corona abgesagt werden mussten, sind die Kassen mit den Verfügungsmitteln der Ortsräte in diesem Jahr gut gefüllt. Im Ortsrat Nordstadt legte Ortsbürgermeisterin Immacolata Glosemeyer (SPD) jetzt die Bilanz der im Jahr 2020 verwendeten Ortsratsmittel vor und unterbreitete zudem Vorschläge, wie die nicht verbrauchten Geldmittel nunmehr nutzbringend eingesetzt werden können.

Die Hoffnung ist, dass wieder mehr traditionsreiche Aktivitäten stattfinden können

Unter anderem sollten in diesem Jahr die Nordstadtvereine und -verbände berücksichtigt werden, der Initiative Hansaplatz könne man bei der Steigerung der Attraktivität des Platzes helfen. Weitere Vorschläge betreffen ebenfalls am Hansaplatz den Ersatz leerer Pflanzschalen. Es sollen in Zusammenarbeit mit Geschäftsleuten und der WMG attraktive Pflanzkübel angeschafft und installiert werden. Schließlich könnte auch der naturnahe Spielplatz am Neuen Teich aufgewertet werden.

Grundsätzlich hofften Ortsbürgermeisterin und der Ortsrat, dass in diesem Jahr wieder vermehrt traditionsreiche Aktivitäten stattfinden können. So würde man sich freuen, wieder die Nordstadtschale in einer würdigen Feierstunde für herausragendes ehrenamtliches Engagement vergeben zu können. Auch der runde Tisch mit seinen verschiedenen Institutionen sollte möglichst seine Arbeit wieder aufnehmen dürfen. Über die Verwendung der Ortsratsmittel werden die Fraktionsvorsitzenden beraten und Ergebnisse dem Ortsrat vorstellen.

Bereits zuvor hatte der Ortsrat Nordstadt der Ortsbürgermeisterin einstimmig Entlastung erteilt. Am 16. Juni wird die nächste Sitzung stattfinden, es ist dann voraussichtlich die letzte dieser Ratsperiode.

Von Burkhard Heuer