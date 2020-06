Wegen Corona: Klinikum Wolfsburg rechnet mit Zehn-Millionen-Minus

Wolfsburg

Das Corona-Virus trifft das Wolfsburger Klinikum wirtschaftlich schwer. Aus dem Geschäftsbericht des Klinikums geht hervor, dass die Auswirkungen der Corona- Pandemie für ein Defizit von bis zu zehn Millionen Euro in diesem Jahr sorgen könnten. „Der volle Umfang der Corona-Pandemie auf das Klinikum lässt sich aktuell jedoch noch nicht umfassend bewerten. So könne der Jahresfehlbetrag deutlich höher, als bisher angenommen ausfallen“, heißt es in einem schriftlichen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Auf einer Pressekonferenz stellte Klinikumsdezernentin Monika Müller die aktuelle Situation des Klinikums vor.

Schock-Moment im Klinikum: 44 Mitarbeiter hatten sich infiziert

Und nicht nur die wirtschaftlichen Folgen sind gravierend, auch „positiv getestete Mitarbeiter sorgten für einen Schockmoment im Klinikum“, wie der Ärztliche Direktor, Matthias Menzel, berichtete. Krankenhaus-Mitarbeiter, die im März aus dem Urlaub zurückgekehrt waren, hatten weitere Mitarbeiter im Klinikum angesteckt. Sie waren bei Routine-Tests am 28. März positiv getestet worden. „Die Ansteckung erfolgte wahrscheinlich während der Pausenzeiten oder auf dem Weg zur Arbeit“, sagt Müller. „140 Mitarbeiter wurden daraufhin getestet sowie alle 256 Patienten, die sich in dieser Nacht im Klinikum aufgehalten haben. Es kam zu keinem Ausbruch. Ein Patient war infiziert“, ergänzt Wenzel. Allerdings hatten sich 44 Mitarbeiter mit Corona angesteckt.

Anzeige

Corona-Tests: Kostenübernahme noch offen

Abzuwarten bleibt, inwiefern der Rettungsschirm der Bundesregierung dem Wolfsburger Klinikum hilft. „Das Krankenhaus erhält 560 Euro pro Tag für ein freigehaltenes Bett für Corona-Patienten“, sagt Müller. Das Betten freigehalten werden müssten, wirke sich natürlich nicht positiv auf die wirtschaftliche Situation aus. Zudem sei unklar, ob die Kosten für Corona-Tests von den Krankenkassen vollumfänglich übernommen werden. Denn: Das Klinikum startete mit Corona-Tests bereits Anfang April. Die Krankenkassen übernehmen die Kosten rückwirkend erst ab Mitte Mai. „Dieses Risiko wollten wir jedoch eingehen, wenn dadurch verhindern konnten, dass das Krankenhaus nicht lahmgelegt wurde“, so Müller.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Positive Entwicklung: Krankenhäuser vernetzen sich

Dennoch war die Krise auch Auslöser für positive Entwicklungen: „ Die regionale Zusammenarbeit unter den Krankenhäusern wurde gestärkt. Außerdem haben sich mehr als 100 Freiwillige bei der Stadt gemeldet, um das Klinikum in Zeiten der Pandemie zu unterstützen“, sagt die Klinikumsdezernentin. Die Pandemie habe auch die internationale Verantwortung gestärkt: „Wir waren auch darauf vorbereitet Patienten aus Italien in Wolfsburg aufzunehmen“, so Müller.

Wechsel in der Führung: Rolf Syben wird medizinischer Direktor

Medizinische und wirtschaftliche Strategien möchte die Spitze des Klinikums in Zukunft gemeinsam mit dem neuen Medizinischen Direktor, Dr. Rolf Syben, weiterentwickeln. Er wurde am Mittwochnachmittag im Ratssaal von Ingolf Viereck, Vorsitzender des Klinikumsausschusses, mit einem Blumenstrauß begrüßt. Syben tritt seine Stelle zum 1. Juni an.

Wechsel an der Spitze: Dr. Rolf Syben (Mitte), zukünftiger Medizinischer Direktor, wird im von Ludmilla Neuwirth, Monika Müller und Ingolf Viereck im Klinikumsausschuss, der am Mittwoch tagte, begrüßt . Quelle: Roland Hermstein

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht