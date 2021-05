Wolfsburg

Vielen Jugendlichen ist zurzeit langweilig, weil sie ihre Hobbys nicht mehr ausüben können, die sozialen Kontakte stark eingeschränkt sind und die gesamte Lebensgestaltung zu Hause stattfindet. Dass die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen in der Pandemie häufig nur im Kontext Schule oder Kita angesprochen werden, kritisiert der kommissarische Stadtjugendpfleger Christoph Block. „Auch die anderen Lebensbereiche spielen eine entscheidende Rolle und somit hat auch die Kinder- und Jugendarbeit in dieser Zeit einen hohen Stellenwert“, so Block.

Die offene Kinder- und Jugendarbeit in den Jugendhäusern ist laut Block auf Präsenz ausgerichtet. Daher wurden die Einrichtungen und die Pädagogen und Pädagoginnen von der Pandemie auch hart getroffen und die jeweiligen Haus-Konzepte wurden kurzerhand angepasst. Die Jugendhäuser haben zu Beginn der Pandemie neue digitale Formate entwickelt, und gleichzeitig analoge Angebote ermöglicht. Familien konnten die Aktivspielplätze für sich buchen und auf dem Familienblog, Instagram und Facebook wurden Bastelanleitungen und Kochrezepte veröffentlicht.

Gaming hat durch die Pandemie an Relevanz gewonnen

Seit Anfang Juni sind die Kinder- und Jugendeinrichtungen in Wolfsburg wieder geöffnet. Unter Einhaltung der Hygiene-Regeln können sich die jungen Wolfsburger treffen, ein Gespräch mit den pädagogischen Fachkräften führen oder mit Hilfe einer Plexiglasscheibe kickern oder Billard spielen. Zudem habe das Thema Gaming durch die Pandemie weiter an Relevanz gewonnen. So können die Kinder zum Beispiel digitale (Brett-) Spiele ausprobieren oder Online-Spiele per Livestream verfolgen.

Über verschiedene Nachrichtendienste wie „Discord“ oder „WhatsApp“ können die Jugendlichen auch Kontakt zu den Pädagogen aufnehmen und sich in virtuellen Räumen mit Freunden treffen. „Die Kinder- und Jugendeinrichtungen kreieren immer wieder neue Formate, um im Rahmen der aktuellen Möglichkeiten mit den Jugendlichen zu kommunizieren“, erklärt Block. Neben Abwechslung und Spaß soll auch das Homeschooling der Wolfsburger Schülerinnen und Schüler unterstützt werden. Daher können die Kinder und Jugendlichen in den Jugendhäusern einen ruhigen Arbeitsplatz mit W-Lan reservieren.

Die Pädagogen bleiben mit den Wolfsburger Jugendlichen in Kontakt

In diesem Jahr gehe es darum, mit den Jugendlichen in Kontakt zu bleiben und ihnen viel Zeit in den Jugendhäusern zu ermöglichen – natürlich unter Berücksichtigung der pandemischen Lage. Denn gerade in den letzten Wochen wollten mehr Jugendliche in ein Jugendhaus, sodass nicht alle hineingelassen werden konnten. Weiterhin sollen die digitalen Formate ausgebaut werden, da auch hier die Nutzerzahlen steigen. „Die Jugendhäuser stellen sich im Jahr 2021 hybrid auf, um den Bedürfnissen sowohl analog als auch digital nachzukommen“, betont Christoph Block. Das sei – neben den vielfältigen Herausforderungen der Corona-Lage – auch eine Chance, die Jugendarbeit nachhaltig um digitale Formate und Angebote zu erweitern.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig