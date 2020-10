Wegen Corona: In Wolfsburg ist der Grippe-Impfstoff knapp

Wolfsburg

Jeder, der sich gegen Grippe impfen lassen möchte, kann das auch tun – diese Botschaft hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erst vor einigen Tagen ausgesandt. Angesichts der Corona-Pandemie will er die Gefahr einer zusätzlichen schweren Grippe-Welle mindern. In Wolfsburg ist es zurzeit allerdings alles andere als leicht, an eine Impfung zu kommen: In vielen Arztpraxen und Apotheken ist der Impfstoff knapp.

Christian Bekermann, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung in Wolfsburg und Allgemeinmediziner, berichtete bereits vor einigen Tagen, dass seine Mitarbeiter aufgebrachte Patienten vertrösten müssen, die sich gegen die Grippe impfen lassen wollen. Eine Großlieferung sei innerhalb weniger Tage aufgebraucht gewesen. Auch in der Praxis von Hausarzt Bassem Abou Chaz ist aktuell kein Impfstoff mehr vorhanden: „Wir haben neuen bestellt“, sagt eine Mitarbeiterin.

Die Apotheken wissen nicht, wie viel Impfstoff sie noch bekommen

Ob und wie viel Impfstoff noch in den Praxen ankommt, wissen die Ärzte und auch die Apotheker, die sie beliefern, nicht. Denn: Der ursprünglich bestellte Impfstoff ist größtenteils verbraucht. Die Apotheken warten jetzt auf den von Gesundheitsminister Spahn versprochenen zusätzlichen Impfstoff, den die Bundesregierung besorgt.

„Wir können nicht sagen, wie viel Impfstoff wir noch bekommen. Der Bedarf ist viel höher als sonst“, sagt Karsten Holz, Apotheker und Bezirksvorsitzender beim Landesapothekerverband Niedersachsen. Holz rechnet damit, dass der zusätzliche Impfstoff frühestens Mitte November bei ihm ankommt. Er beobachtet teilweise verzweifelte Patienten: „Mittlerweile versuchen auch einige Kassenpatienten, sich privat eine Grippeimpfung bei uns in der Apotheke zu kaufen.“ Doch für privat versicherte Personen, die sich ihren Impfstoff selbst in der Apotheke abholen, ist die Situation nicht besser: Auch für sie hat Holz derzeit nur eine Warteliste.

Es besteht die Gefahr, dass Risikogruppen nicht an den Impfstoff kommen

Apotheker Jürgen Lübeck schildert die Situation ähnlich. Wann immer der Markt etwas Impfstoff hergibt, versucht er zuzuschlagen. „Ich habe bereits viele Stunden am Telefon verbracht.“ Die allgemeine Impfkampagne des Ministers findet Lübeck „ungeschickt“: „Man müsste die Risikogruppen zuerst impfen. Aktuell ist die Gefahr gegeben, dass diejenigen, die zur Risikogruppe gehören und sich nicht schnell genug um die Impfung kümmern, hinten runterfallen.“

Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen, erklärt, dass die Vereinigung den Ärzten die Priorisierung von Risikopatienten sehr wohl empfehle. Die Praxen hätten nicht von vorneherein mehr Impfstoff geordert, da sie ihn bereits im Januar bestellen mussten – und daher noch vor der Corona-Pandemie: „Pro Praxis wird ein Mittelwert für die Zahl der Impfungen in den vergangenen drei Jahren gebildet. Wir empfehlen, nach diesem Wert zu bestellen.“

Insgesamt soll es in Niedersachsen in diesem Jahr 2,6 Millionen Impfdosen geben

In Niedersachsen kam eine Summe von rund 1,4 Millionen Impfdosen zusammen, weitere zehn Prozent seien als Reserve bestellt worden. Von der Gesamtmenge sind rund 1,2 Millionen ausgeliefert. Die Nachbestellung der Bundesregierung soll für Entlastung sorgen: „Insgesamt soll es für Niedersachsen dann 2,6 Millionen Dosen geben, sie sollen in drei Margen bis spätestens 15. November auf den Markt kommen“, sagt Haffke. Viele Wolfsburger werden sehnlichst darauf warten...

Von Melanie Köster