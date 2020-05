Wegen Corona: Wolfsburger sortiert seine 40 000 Briefmarken neu

Detmerode

Ob das ohne Corona-Krise passiert wäre? „Ich glaube nicht“, schmunzelt Harry Engel. Der 77-Jährige zeigt auf die beiden Tische im Wohnzimmer: 41 Alben liegen dort verteilt, insgesamt rund 40 000 Briefmarken. Seit Wochen sortiert er seine alten Schätze, „jetzt“ will er endlich fertig werden. Und sie wieder dort verstauen, wo sie seiner Meinung nach hingehören: In die Kiste unterm Bett und in den Schrank.

Immer unterwegs

Von dort hat der Detmeroder sie auch kurz nach Beginn der Corona-Krise hervorgeholt. „Ich bin eigentlich ständig unterwegs – aber das darf ich ja wegen der Corona-Krise nicht mehr.“ Bis auf den täglichen Gang in die Geschäftsstelle des TSV Wolfsburg – dort ist er Geschäftsführer und muss nach der Post gucken – hat er die meisten Aktivitäten eingestellt. „Zur Sicherheit – ich gehöre zur Risikogruppe“, sagt er.

Harry Engel sammelt seit 70 Jahren Briefmarken Quelle: Carsten Bischof

Aber auch zu Hause braucht er Beschäftigung – so kamen ihm seine unsortierten Briefmarken wieder in den Sinn: „Eigentlich sammle ich seit 70 Jahren Briefmarken“, berichtet er. Mit Unterbrechungen. „Angefangen hat es in der zweiten Klasse. Ein Schulfreund hat gesammelt – vor allem Sportler und Fußballer. Das habe ich dann auch getan.“

Fußball statt Briefmarken

Irgendwann flaute die Begeisterung ab: „Ich wurde älter und habe Fußball gespielt. In der ersten Herrenmannschaft in Vorsfelde – da hatte ich andere Interessen als Briefmarken zu sammeln.“ Vor 20 Jahren ging der frühere FE-Mitarbeiter in Ruhestand. „Damals sah ich Briefmarken-Werbung in der Zeitung – und habe mir mal wieder Briefmarken gekauft.“ Aber die Begeisterung ließ auch ein zweites mal nach – dann wurde er Vorstandsmitglied beim TSV Wolfsburg und hatte weniger Zeit für seine Briefmarken.

Bis jetzt: „Vor rund zwei Wochen habe ich die Alben hervorgeholt“, sagt er. Seitdem sitze er täglich bis tief in die Nacht hinein im Wohnzimmer und sortiere Briefmarken: „Dazu brauche ich einen Katalog und muss viele Marken gezielt suchen. Das dauert.“ Beim Durchforsten seiner Sammlung stieß er auf so manche Schätzchen: „Ersttagsbriefe oder komplette Sammlungen der Olympischen Sommerspiele in München und der Winterspiele in Sapporo.“

Sortieren bis tief in die Nacht

Dann zeigt er schmunzelnd auf einen bestimmten Ordner: „Alles Briefmarken mit Akt-Motiven.“ Natürlich kunstvoll inszenierte nackte Frauenkörper, etwa nach Art von Renoir. Weitere Sammlungen kreisen um Vögel und Länder. „Ich habe alles mögliche gesammelt“, sagt er lachend. Aber viele Marken nicht einsortiert. „Das hole ich jetzt nach.“

Und wenn er mit dem Sortieren fertig ist? Er schmunzelt wieder: „Dann verstaue ich die Ordner wieder unterm Bett und im Schrank. Irgendwann schenke ich die Sammlung meinen Enkeln.“

Von Carsten Bischof