Wolfsburg

Das Wolfsburger Wirtschafts-Netzwerk CMT warnt nachdrücklich vor den Folgen der Corona-Krise auf Gastro-Branche, Tourismus und Einzelhandel. Man sei noch lange nicht über dem Berg, „das wird uns noch bis weit ins Jahr 2021 beschäftigen“, sagt Christoph Neumann, Vertreter des Tourismus im Verein City, Marketing und Tourismus ( CMT).

„In der Hotellerie fehlen die Gäste - die Geschäftskunden wie auch die touristischen Gäste“, so Neumann weiter. Das wirke sich sehr negativ auf die Gastronomie aus. In den Hotels gebe es kaum noch ein Restaurant-Geschäft, so dass die Hotels unter der Krise aktuell doppelt leiden. „Dafür müssen Politik und Gesellschaft sensibilisiert werden“, so der CMT-Vertreter.

Geld wird nicht mehr in Geschäften vor Ort ausgegeben

Im Handel sehe es ähnlich aus, bestätigt Michael Ernst, Vertreter des Einzelhandels im CMT. „Die Frequenz fehlt einfach. Das Geld ist da, das sieht man an den steigenden Online-Shop-Umsätzen.“ Das Geld werde aber aktuell nicht mehr im Handel vor Ort ausgegeben, bedauert Ernst.

Die Politik müsse sich Gedanken machen, wie die Branchen des Handels, der Gastronomie und Hotellerie nachhaltig unterstützt werden können. Gastronomie und Handel seien die Bereiche, die die Innenstädte und Stadtteilzentren beleben, so der CMT. Sie seien für jede Stadt das Aushängeschild.

Beide Branchen setzen die gesetzlichen Hygiene-Vorgaben aus Sicht des CMT vorbildlich um und bieten ein sicheres Erlebnis an. Gäste müssten sich also keine Sorgen machen. „Es sind die kleinen Dinge, die dem Tourismus und der Gastronomie helfen – ein Abendessen in einem Restaurant, eine positive Bewertung in den sozialen Netzwerken oder eine Empfehlung bei Freunden und Bekannten“, appelliert Svenja Hohnstock von der CMT-Geschäftsführung an die Wolfsburger. „Nicht nur die Politik ist momentan gefragt, auch jeder Einzelne kann Verantwortung tragen und die lokale Wirtschaft mit unterstützen“.

