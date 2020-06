Wegen Corona: Radfahrer wollen Tempo-30-Zone in der Schillerstraße

An der Bushaltestelle unter den Arkaden in der Schillerstraße ist die Verkehrssituation unübersichtlich. Und in Corona-Zeiten muss der Abstand eingehalten werden. Das ist häufig gar nicht möglich. Der ADFC Wolfsburg und der Verkehrsclub setzten sich daher wieder einmal für die Geschwindigkeitsreduzierung ein.