Wegen Corona: 51 500 LSW-Kunden müssen Zählerstände selbst ablesen

Wolfsburg

Gisela Salice (80) war überrascht, als sie die Post aus ihrem Briefkasten holte. Darin: eine Ablesekarte für ihren Strom- und Wasserzähler. Die Rentnerin wundert sich: Seit rund 60 Jahren lebt sie in Wolfsburg und sollte bislang noch nie die Zählerstände selbst ablesen.

Kundin: Weshalb kommt kein Ableser vorbei?

„Für mich ist das auch gar nicht so einfach. Ich weiß nicht, wo der betreffende Zähler überhaupt ist“, sagt sie. Im Keller des Mehrfamilienhauses könne sie den Zähler nicht zuordnen. „In meinem Bad müsste ich mich unter das Waschbecken legen, um den Zähler abzulesen“, so die Wolfsburgerin. Sie fragt, weshalb denn nun sie die Zähler ablesen sollte und nicht ein LSW-Mitarbeiter?

Anzeige

Birgit Wiechert, Pressesprecherin der LSW, klärt auf: „Die LSW hat in diesem Jahr rund 51 500 Ablesekarten versendet. Im Vorjahr waren es 12 000. Insgesamt werden rund 300 000 Strom-, Wasser- und Wärmewerte für die Jahresrechnung im Raum Wolfsburg ermittelt.“ Die Zählerablesung erfolge seit Jahren in einem ähnlichen Modus: Rollierend erhalte ein Teil der Kunden Ablesekarten, beim anderen Teil würden die Zähler durch die LSW abgelesen.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Corona: LSW reduziert persönliche Kontakte mit Kunden

Der Grund dafür: „Um die Anzahl an persönlichen Kontakten in der aktuellen Corona-Situation möglichst gering zu halten, wurden in diesem Jahr ein höherer Anteil von Ablesekarten versendet“, sagt Wiechert. Bei Kunden, deren Heizkostenverteiler abgelesen werden, kündigten sich die Ableser mindestens zwei Tage vorher durch Aushänge im Hausflur an.

„In der Regel lesen unsere Kunden oder auch Familien- oder Haushaltsmitglieder ihre Zähler selbstständig ab und übermitteln uns die Werte“, so Wiechert. Sollte dies nicht möglich sein, kann die LSW unter der Rufnummer (05361) 18 931 88 kontaktiert werden. Das tat auch Gisela Salice und griff zum Hörer: „Ich habe bei der LSW angerufen und mein Problem geschildert. Die LSW sagte mir, dass Zählerstände jetzt digital übermittelt werden. Wenn ich meinen Zähler selbst ablesen muss, ist das aber analog. Ich freue mich aber, dass nun ein Mitarbeiter vorbeikommt und die Zählerstände des Wasserzählers abliest. Auch wenn ich dafür ein bisschen Geduld brauchte, denn die Leitung bei der LSW war fast den ganzen Tag besetzt“.

Wegen des Virus werden Zählerstände sechs Wochen später abgelesen

Weitere Besonderheit: Im Zuge der Corona-Situation findet die Ablesung sechs Wochen später als gewohnt statt. Entsprechend erhielten die Kunden die Jahresrechnung für Verbrauchskosten erst Ende September statt wie gewohnt Ende Juli.

Diese Möglichkeiten haben LSW-Kunden ihre Zählerstände zu übermitteln: Die Übermittlung der Strom- und Wasserwerte kann per Karte oder auch über das „Mein LSW“-Online-Portal unter www.lsw.de/mein-lsw/ erfolgen. Die Ermittlung der Wärmewerte erfolgt vor Ort. Für die Wärmerechnung werden in der Regel die Heizkostenverteiler abgelesen und neue Ampullen eingesetzt.

Lesen Sie auch

Von Nina Schacht